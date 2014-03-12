كوستا يحرم إيطاليا من "الأبطال"

سجل دييغو كوستا هدفين، ليقود اتليتيكو مدريد لفوز ساحق 4-1 على ضيفه ميلان الإيطالي، ليخرج بطل أوروبا سبع مرات من دوري الأبطال بهزيمته 5-1 في مجموع مباراتي دور الستة عشر، ويصعد أتليتيكو لدور الثمانية لأول مرة منذ 1997.

وسجل كوستا أيضا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز اتليتيكو بهدف دون رد على ملعب سان سيرو.

ووضع كوستا الفريق الإسباني في المقدمة في الدقيقة الثالثة على ملعب كالديرون بهدف من لعبة بهلوانية.

وعادل كاكا النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 27 قبل أن يسدد أردا توران كرة لتغير اتجاهها وتدخل مرمى كريستيان ابياتي قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول ليعيد التقدم للفريق صاحب الضيافة.

وأضاف راؤول غارسيا الهدف الثالث بالرأس في الدقيقة 71 قبل أن يسجل كوستا هدفه الثاني قبل خمس دقائق من النهاية.

واستحق أتليتيكو الذي صعد لآخر مرة لدور الثمانية بفريق كان يلعب له مدربه الحالي دييغو سيميوني هذا الانتصار العريض، بينما يعني خروج ميلانو غياب فرق إيطاليا عن دور الثمانية لأول مرة منذ موسم 2009.