نطحة لاعب واحد تكلف مليون ريال سعودي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف مدرب نيوكاسل الن بارديو، 7 مباريات وتغريمه مبلغ 60 ألف جنيه إسترليني (375 ألف ريال) وذلك بسبب سوء السلوك فيما غرّمت إدارة نيوكاسل مدرب الفريق مبلغ 120 ألف يورو (600 ألف ريال).

وجاء في بيان على موقع الاتحاد الإنجليزي على الإنترنت: "أوقف مدرب نيوكاسل الن بارديو 7 مباريات بمفعول فوري مع إمكانية استئناف القرار بقرار غير قابل للطعن بعد أن أقر بمخالفة القوانين". وأكمل البيان: "قررت لجنة مستقلة اليوم الثلاثاء إبعاد بارديو 3 مباريات عن الملعب والمباريات الأربع الأخرى عن مقاعد الاحتياط".

واستمعت لجنة من 3 قضاة مستقلين منبثقة عن اللجنة التأديبية في الاتحاد الإنجليزي مساء أمس إلى صاحب الـ52 عاما، الذي وجه ضربة بالرأس إلى لاعب وسط هال سيتي ديفيد ميلر في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-1 بالدوري الإنجليزي.

وحاول ديفيد ميلر إمساك الكرة بيده بعد تجاوزها الخط الجانبي، إلا أن بارديو فاجأه بنطحة عاجلة، أثارت جميع الحضور بملعب كينجستون كوميونيكاشنز، فيما بادر الحكم بطرد المدرب على الفور.

