"مدريدي" مرشح لتدريب برشلونة

وضعت إدارة نادي برشلونة الإسباني، المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، فيثنتي ديل بوسكي، على رأس قائمة المدربين المرشحين لتولي تدريب الفريق الكاتالوني خلفاً للمدير الفني الحالي لفريق "البلاوغرنا"، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو.

وبحسب الإذاعة الكتالونية الأولى، فإن إدارة نادي برشلونة الإسباني تفكر ملياً بعدم التجديد للمدير الفني الحالي للفريق الكاتالوني، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، الذي ينتهي عقده مع البارسا صيف عام 2015، وذلك في ظل النتائج السلبية لفريق "البلاوغرنا" في الآونة الأخيرة.

وأكدت الإذاعة الكتالونية أن "مارتينو" لن يمانع فكرة الرحيل عن نادي برشلونة، لا سيما أنه قد أبلغ المقربين منه بأنه لا يشعر بالراحة داخل أسوار ملعب "كامب نو"، لاسيما في ظل الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها بين الفينة والأخرى.

وتكهنت الإذاعة الكتالونية بهوية المدرب الجديد الذي سيقود "برشلونة" في العام المقبل خلفاً للمدرب الأرجنتيني، حيث تصدر المدير الفني للمنتخب الإسباني، فيثنتي ديل بوسكي، قائمة المرشحين لتولي مسؤولية تدريب نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويرى مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني بأن "ديل بوسكي" سيكون بمثابة البديل المثالي لخلافة خيراردو "تاتا" مارتينو على دكة بدلاء نادي برشلونة، خاصة في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققها رفقة منتخب "لافوريا روخا" المطعم بلاعبي برشلونة.

ويدرك مسؤولو النادي الكاتالوني تماماً صعوبة إقناع "ديل بوسكي" بفكرة تدريب نادي برشلونة، لاسيما أنه كان يتولى الإشراف الفني على تدريب نادي ريال مدريد، الغريم التقليدي للبارسا، إلا أنهم في الوقت ذاته سيعولون كثيراً على علاقة المدرب الجيدة بلاعبي برشلونة في المنتخب الإسباني، حيث يشرف "المدرب العجوز" عليهم منذ 2008، وتوج معهم ببطولة كأس العالم 2010 للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا، وبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2012.

ووفقاً للإذاعة الكاتالونية الأولى، فإن إدارة نادي برشلونة ستبدأ في تنفيذ "الخطة ب" في حال لم تتمكن من إقناع "ديل بوسكي" بفكرة تدريب برشلونة، إذ طرحت مجموعة أخرى من الأسماء لخلافة مارتينو.

ونقلت الإذاعة عن صحيفة "إيه دي" الهولندية، تأكيدها، أن لاعب برشلونة السابق، والمدرب الحالي لنادي أياكس أمستردام الهولندي، فرانك دي بوير، أحد أبرز المرشحين لقيادة برشلونة في الموسم المقبل.

لكن سيتعين على إدارة نادي برشلونة دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد المدرب - الذي دافع عن ألوان النادي الكاتالوني كـ"لاعب" بين عامي 1998 و2003- مع أياكس أمستردام، والذي يستمر حتى عام 2017.

وسيكون مدرب نادي سيلتا فيغو الإسباني، لويس إنريكي، مرشحاً بقوة لخلافة "تاتا مارتينو" في تدريب برشلونة، حيث تتطلع إدارة نادي برشلونة لتكرار تجربة مدرب الفريق السابق، بيب غوارديولا، عندما عينه الرئيس الأسبق لبرشلونة جوان لابورتا على رأس الجهاز الفني ولم تكن له خبرة كبيرة، قبل أن يحقق نجاحات لافتة مع فريق "البلاوغرنا".

ودافع متوسط ميدان النادي الكاتالوني السابق عن ألوان النادي الكاتالوني، قبل أن يدرب رديفه لاحقاً لمدة ثلاثة أعوام (2008-2011)، احتل بها مركزاً مؤهلاً لدوري الدرجة الأولى، إلا أن القوانين لا تسمح بتواجد فريقين يتبعان لإدارة واحدة في الليغا.