اتحاد الكرة المغضوب عليه

بعيداً عن نظرية المؤامرة التي انتشرت في الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، والتي استهدفت مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وأمينه العام من قبل بعض الرموز الرياضية من أندية وأفراد وحتى من بعض العاملين في القطاع الإعلامي، ودون الدخول في الكثير من التفاصيل في هذا الخصوص، وعلى الرغم من أننا جميعاً نتفق على أن هناك خللاً ما قد تسبب في إثارة مثل هذه البلبلة في فترة من الفترات، إلا أنه ومن باب الإنصاف أرى أن ما يقوم به هذا الاتحاد من عمل إداري وفني ناجح هو في الحقيقة يفوق الكثير من السلبيات التي يصر البعض على إقحامها في كل مرة يتم فيها الحديث عن اتحاد كرة القدم ونجاحاته اللافتة للنظر.

وشخصياً؛ ولأنني أثق كثيراً بقدرات اتحاد كرة القدم وكفاءة القائمين على شؤونه، برغم اختلافنا معهم في الكثير من القرارات التي أضرت بمصالح بعض الأندية، الا أنه يحز في نفسي كثيراً تنامي ظاهرة التصريحات التي تخرج علينا من هنا وهناك، وهي لا تهدف ولا تقصد سوى التقليل من شأن وإنجازات هذا الاتحاد لسبب أو لآخر ودون وجه حق. والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي تشيد فيه الكثير من المؤسسات الدولية الرسمية والصديقة بمكانة وإنجازات اتحاد الإمارات لكرة القدم وخططه الناجحة، لدرجة مطالبة البعض من المهتمين بشؤون كرة القدم في بعض الدول الصديقة باتباع نهج اتحادنا في إدارة شؤون اللعبة في بلادها.

وبالرغم من كل الخطط والمبادرات التي يعلنها الاتحاد بين الحين والآخر من أجل تطوير قطاع كرة القدم في الإمارات، فنياً وإدارياً وبالتعاون مع المنظمات الكروية الدولية والصديقة من أجل مستقبل أفضل لكرة الإمارات، نجد في المقابل من ينكر على الاتحاد كل تلك النجاحات فيقابلها برصد السلبيات والهفوات، ليتخذ منها سلاحاً يشهره على الملأ متى ما أراد ذلك.

ومن العجيب أنه في الوقت الذي تنجو فيه الكثير من إدارات الأندية وشركات كرة القدم المحلية التي تدير عملها البسيط، مقارنة بعمل الاتحاد، من النقد نتيجة وقوعها في أخطاء لا تُغتفر خاصة فيما يتعلق بتعاقداتها مع اللاعبين الأجانب والمدربين، وصرفها غير المبرر على منظومة الكرة في المؤسسات التي تديرها دون حساب ولا عقاب، نجد أن هذه الإدارات ذاتها هي من أشد الجهات التي تندد بالسياسات الناجحة التي ينتهجها اتحاد كرة القدم، وتلقي باللوم عليه وتتهمه بأنه هو من يقف وراء حالة تردي حال كرتنا، مع أن القيادة الناجحة لاتحاد كرة القدم هي التي وضعت منظومة الكرة الإماراتية ضمن قائمة اتحادات كرة القدم الأفضل على المستوى الدولي وبشهادة لجنة تقييم الاتحاد الدولي نفسه.

*نقلا عن صحيفة الرؤية