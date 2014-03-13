السعودية ثابتة.. والجزائر "تتصدر" العرب

حافظ المنتخب السعودي على موقعه في التصنيف الجديد الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، وظل الأخضر في المركز الخامس والسبعين على الصعيد الدولي، والثامن آسيوياً، بينما جاء في الترتيب السابع بين عموم المنتخبات العربية.

ورغم فوز الأخضر السعودي على نظيره الإندونيسي الأسبوع المنصرم، في آخر جولات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2015، فإن ذلك لم يؤثر على ترتيبه في التصنيف الجديد.

حيث ظل في نفس ترتيب الشهر الماضي برصيد 453 نقطة، على أمل أن يتحسن الترتيب في الشهور القادمة، لا سيما في حال خوضه لمباريات ودية والفوز فيها، أمام منتخبات تتقدم عليه في الترتيب.

وتصدّر المنتخب الجزائري قائمة المنتخبات العربية، بعدما تقدّم مركزاً واحداً، فيما حل منتخب مصر في المركز الثاني محققاً قفزة نوعية بواقع 12 مركزاً، ليحل في المركز الثالث بين منتخبات إفريقيا.

وحافظ "محاربي الصحراء" على مركزهم الأول عربياً والثاني إفريقياً خلف كوت ديفوار، وجاء في المركز 25 عالمياً، بفارق مركز واحد عن منتخب مصر الذي جاء في المركز 26 على الصعيد العالمي، بفضل فوزه الودي الأخير على البوسنة.

وحل منتخب تونس في المركز الثالث بين المنتخبات العربية، بعدما تقدم مركزاً واحداً وأصبح في المركز 44 عالمياً، وتبعه منتخب الإمارات الذي جاء في المركز الرابع عربياً والـ62 عالمياً.

وتبعه منتخب الأردن الذي جاء في المركز الخامس عربياً والـ66 بين منتخبات العالم، ثم جاء منتخب ليبيا في الترتيب السادس عربياً والـ71 عالمياً، وبعده جاء سابعاً المنتخب السعودي.

وتراجع منتخب المغرب ثلاثة مراكز ليصبح في المركز الثامن عربياً والـ77 على الصعيد العالمي، وفي المركز التاسع جاء منتخب عُمان الذي حل في الترتيب الـ81 عالمياً، فيما حل في المركز العاشر عربياً منتخب قطر، الذي جاء في المركز 101 عالمياً.

وعلى الصعيد الدولي حافظ منتخب إسبانيا على المركز الأول، متقدماً على ألمانيا والأرجنتين والبرتغال وكولومبيا والأوروغواي وسويسرا وإيطاليا والبرازيل وبلجيكا، وخرج منتخب هولندا من قائمة العشرة الأوائل، محتلاً المركز الحادي عشر.

