بلّغ عنه "الهيئة" ..!

سألني مغرد مرة: "أي أندية أوروبا تشجع؟!.."، فأجبته: "ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ، ومورينهو" ..



لم يترك إجابتي تذهب في طريقها من دون أن يفتشها بسؤال آخر: "أظن أنك أخطأت حين كتبت اسم مورينهو .. كنت تقصد تشلسي؟!"، ثم صفّ بعد كلمة "تشلسي" علامة استفهام واحدة، وطابورا من عصي التعجب "، سجنها بين قوسين هكذا (!!!!!!!) .. فقلت له: "بل كتبت اسمه متعمداً .. كل فريق يدربه مورينهو أشجعه" ..



سألني: ".. وإن وضعته أقدام لاعبيه في مواجهة ريال مدريد فمع أي الفريقين أنت؟!"، فرددت عليه مغرداً: "الملكي، قطعة من قلبي" .. سألني مرة أخرى: "وإن كان الخصم هو مانشستر يونايتد، مع من سيذهب قلبك؟!"، كانت إجابتي مترددة، لكنها انحازت في آخر الأمر الى المدرب البرتغالي المجنون، ولهذا كتبت له: "أظن أنني سأشجع مورينهو .. هذا العام على الأقل"!



الشاعر السعودي العذب، فهد المساعد، وضع في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له وهو يلبس قميص "تشيلسي"، ويقف خارج أسوار ملعب الفريق اللندني، قبل دقائق من بدء مباراة انجليزية صاخبة .. وكتب في التغريدة نفسها، السؤال التالي: "هل تنصحونني بتشجيع تشيلسي؟!" .. وكنت أحد المئات الذين ردوا على سؤاله، قلت له: "شجعه .. اي فريق يدربه مورينهو، شجعه .. إن لم يفز داخل الملعب فاز خارجه .. مورينهو لا يجعلك تخسر ابداً ..".



مورينهو رجل واضح .. لا يجعل الكلمات تتخمر في فمه .. لا يمنحها فرصة أن تلبس ثيابها وتمشط شعرها وتدهن جسدها بالعطر .. يتيحها للناس كما هي، عارية كانت أو شبه عارية، أو ببجامة نومها .. يقولها فقط، غير مكترث، بالذين جاء ذكرهم فيها، او بالذين جاءوا لالتقاطها عنوانا كبيرا في صحفهم!



وقبل أيام، قال ابن البرتغال، كلاما مهما، عن الجيل الجديد من اللاعبين، قاله، وقد اُتخم قلبه بالضجر: "سابقا كان اللاعب يحاول بكل ما أوتي من موهبة، وقوة، أن يصبح غنياً قبل أن يخلع قميصه للأبد، ويضع حذاءه داخل خزانة مهترئة في قبو منزله، الآن اللاعب الشاب يصبح غنياً جدا قبل أن يبدأ رحلته مع كرة القدم".



وأضاف، كمن يزحزح صخرة ضخمة عن صدره: "هذا الجيل الجديد من اللاعبين، يهتم بأشياء أخرى لا قيمة لها .. في مدريد مثلاً كان اللاعبون يتأخرون عن النزول إلى الملعب .. والحكم ينتظرهم، لأنهم كانوا مشغولين بالنظر الى أنفسهم في المرآة"!



ولو أن مورينهو، كان مدربا في السعودية، لسكت قلبه بعد شهرين من بدء مهمته .. إذ سيجد في قوائم اللاعبين من يسهرون حتى الصباح، ويحضرون إلى التدريبات وهم يترنحون من فقر النوم، وتفوح منهم رائحة رجس كبير، ويدخنون كل انواع السجائر، ويقطّعون جسد الليل بالرقص، فيما العقل غائب، والروح ملوثة بالخطيئة.



اتصل بي صديق مرة .. وقال لي وصوته مختلط بزفير غضب شديد: "هل تصدق أن اللاعب المحترف الذي قبض قبل أشهر ملايين الريالات .. يرقص أمامي في انتشاء مقزز، بينما فريقه يلعب الآن والمباراة منقولة تلفزيونيا .. هل هذا لاعب محترف أم منحرف؟!".. قلت له: "هذا لاعب جاهل .. وكافر بالنعمة" .. رد علي: "أنا مقهور جداً .. كنت أحبه وأشجعه، وأدافع عنه .. أنا الآن أكرهه، ولا أحترمه .. بل أنني أحتقره" .. وزاد على هذا بسؤال قصير: "ماذا أفعل مع هذا الجاهل الصغير؟!" .. قلت له: "بلّغ عنه الهيئة" .. فأغلق سماعة الهاتف في وجهي.



*نقلا عن صحيفة الرياضي

