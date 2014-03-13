تراجع سعودي في دوري أبطال آسيا

حصدت أندية الشباب والفتح والاتحاد والهلال، المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا 8 نقاط من أصل 24 نقطة في الجولتين الأولى والثانية، ليصبح المركز الأول والثاني من المجموعات الأربع ممنوعا على الأندية السعودية، لتحتل المركزين الثالث والرابع، مما يعني تراجعا سعوديا آسيويا خلال الجولتين الماضيتين.

فالشباب استهل مشواره الآسيوي في المجموعة الأولى بفوزه على مضيفه الاستقلال الإيراني 1- صفر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، لينتكس الفريق في الجولة الثانية بهزيمة مدوية بين جمهوره في الرياض من الجزيرة الإماراتي 3-1 ليشارك الريان القطري المركز الثالث لكل منهما 3 نقاط.

وحصد الفتح نقطة يتيمة من ضيفه بونيودكور الأوزبكي بتعادل سلبي صفر – صفر، على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في إطار منافسات المجموعة الثانية من الجولة الأولى، ليخسر في الجولة الثانية من فولاذ خوستان الإيراني بهدف من ضربة جزاء في إيران 1- صفر، ليقبع في المركز الرابع والأخير بنقطة يتيمة بدون أي أهداف في المباراتين.

وحفظ اتحاد جدة ماء وجه الفرق السعودية في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، عقب تغلبه على العين الإماراتي 2-1، ليرتفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، وكانت خساراته في الجولة الأولى من تراكتور الإيراني 1- صفر.

وفرط الهلال السعودي خارج أرضه، اليوم الأربعاء، في فوز مستحق كان في متناول يديه، لتتأثر شباكه بغزارة الأمطار وتتلقى ثلاثة أهداف من سبهان الإيراني، كانت كفيلة بتغيير النتيجة إلى 3-2 ضمن منافسات المجموعة الرابعة بعد أن تعادل في الجولة الأولى وسط جمهوره مع الأهلي الإماراتي 2-2 ليأتي الهلال أخيرا بنقطة واحدة.