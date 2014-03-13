روماريو يشن الحرب على بلاتر ويتهمه بالسرقة

وصف روماريو، لاعب كرة القدم السابق والنائب البرازيلي الحالي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جوزيف بلاتر بـ"اللص" وأمين عام الاتحاد، جيروم فالكه بـ"المبتز".

وأكد روماريو في مقابلة مع شبكة (ESPN Brasil) يوم أمس: "لا يمكننا انتظار أي شيء من الفيفا. هناك يوجد مبتز يدعى فالكه ولص يسمى بلاتر".

ويتهم روماريو، أفضل لاعب في العالم عام 1994، مسؤولي الفيفا بالرغبة في الاستحواذ على كافة الموارد الناتجة عن تنظيم البرازيل مونديال 2014 والإضرار ببلاده.

وبالإضافة إلى تصريحاته لشبكة (ESPN Brasil)، انتقد روماريو مسؤولي الفيفا في جلسة للجنة الرياضية بمجلس النواب تمت الموافقة خلالها على مثول بلاتر في مناظرة بالبرلمان.

وانتقد روماريو عدة مرات ارتفاع نفقات الحكومة البرازيلية على تنظيم المونديال وخاصة فيما يخص بناء الملاعب في المدن الـ12 التي ستستضيف الحدث، وأشار إلى أنه على الأقل خارج الملاعب، البرازيل ستكون الخاسر الأكبر في المونديال.

وأكد روماريو "فالكه صرح مؤخراً بأن مونديال البرازيل سيكون واحداً من أسوأ المونديالات في تاريخ الفيفا. هذا السيد يأتي للبلد ويأمر وينهى والجميع يشيد به. هذا السيد واحد من أكبر المبتزين في الرياضة العالمية".

ويرى روماريو أنه بالإضافة إلى "لصوص" الفيفا، تعاني البرازيل ممن "يسرقون" في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قائلاً "هؤلاء سوف يصبحون أثرياء بفضل المونديال ولا أحد يقول شيئاً".

ورغم معارضته للمونديال، فقد دعا روماريو البرازيليين إلى دعم المنتخب، للفوز على الأقل بالبطولة داخل الملاعب.