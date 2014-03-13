عائلة شوماخر تنتظر.. متى يستيقظ البطل

عبّرت عائلة السائق الألماني مايكل شوماخر الذي يرقد في المستشفى الجامعي في غرونوبل منذ 29 ديسمبر الماضي بعد تعرّضه لحادث تزلج خطير جداً، عن "ثقتها" بتعافيه من الضرر الكبير في دماغه، بحسب الناطقة باسمها سابين كيهم.

ونقلت كيهم عن عائلة بطل العالم السابق: "نحن على ثقة بأن مايكل سيتعافى ويستيقظ. هناك مؤشرات مشجعة في بعض الأحيان، لكن ندرك في الوقت عينه أننا بحاجة للصبر".

وتابعت: "كان واضحاً منذ البداية أن الصراع سيكون طويلاً وصعباً. نحن معاً جنباً إلى جنب مع فريق طبي نثق به، ولا أهمية للوقت بالنسبة لنا.. عانى مايكل من إصابات خطيرة. يصعب علينا جميعاً أن نفهم أن مايكل الذي تغلب على الكثير من الحالات غير المستقرة في السابق، تعرض لإصابة رهيبة بسبب حادث تافه".

ويرقد شوماخر (45 عاماً) منذ تعرضه لحادث التزلج في جبال الألب الفرنسية في المستشفى، حيث وضع في غيبوبة مصطنعة لتخفيف الضغط عن دماغه بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بعدما ارتطم رأسه بصخرة بعد سقوطه خلال تزلجه خارج المسار، ثم بدأت عملية إيقاظه من الغيبوبة المصطنعة في 30 يناير الماضي.

وتحطمت الخوذة التي كان يرتديها سائق فيراري السابق إلى نصفين قبل أن ينقل إلى المستشفى بصورة عاجلة، وأجريت له منذ ذلك التاريخ عمليتين جراحيتين في الرأس.