"كلاسيكو" بين ميسي ورونالدو لصالح أطفال سوريا

يبدو أن التنافس بين الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو لا يتوقف على تسجيل الأهداف أو البحث عن الانتصارات مع فريقي برشلونة وريال مدريد قطبي الكرة الإسبانية، بل امتد ذلك لمأساة أطفال سوريا التي وجدت لها صدى مشتركا من اللاعبين ليرسلا على يومين متتالين رسائل دعم لضحايا الصراع في البلد العربي وذلك عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بنجمي البلوغرانا والمرينجي.

فرونالدو يوم الثلاثاء كتب عبر صحفته بالتواصل الاجتماعي "أنا أقف مع سوريا، الأطفال الأبرياء في حاجة إلى مساعدة"، وهو ما وجد صدى لدى عشاقه الذين يزيد عددهم في الفيسبوك عن 75 مليوناً.

ويوم الأربعاء كان ميسي يطالب عبر صفحته في فيسبوك بوقف العنف ضد أطفال سوريا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وقال النجم الأرجنتيني: "لا تدع أطفال سوريا يفقدون سنة أخرى بسبب سفك الدماء والمعاناة"، مطالباً قادة العالم بالتوقيع على عريضة تهدف إلى وضع حد للعنف ضد الأطفال السوريين ومنع المساعدات الإنسانية والهجمات على العاملين في المجال الإنساني، ويحظى ميسي بـ54 مليون متابع عبر صفحته في فيسبوك.