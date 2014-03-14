الأصوات ترتفع مجدداً في محيط الأزرق

أدت خسارة الهلال أمام سبهان أصفهان الإيراني مساء أمس ضمن مباريات دوري أبطال آسيا إلى ارتفاع أصوات الاستنكار الهلالية داخل معقل الزرق عقب هدوء نسبي في الأسابيع الماضية، ومخاوف من تعثر الهلال بدور المجموعات عقب حصده نقطة وحيدة من أصل ست نقاط ممكنة.

واعترف محمد الحميداني، نائب رئيس نادي الهلال بأنهم لا يملكون أي تبرير لجماهير الهلال وقال لـ"العربية.نت": "ما حدث في إيران كان قضاء وقدراً". وأضاف: "بقيت لدينا 4 مباريات، وعلينا أن نفوز في كل المباريات لأننا وضعنا أنفسنا في مأزق، لكن إذا تذكرنا الموسم الفائت وكيف استطاع الهلال حصد نقاط الدور الثاني كاملة نعرف بأن الهلال قادر على ذلك".

لكن الأمير خالد بن منصور بن جلوي، عضو شرف الهلال المعروف يخالف ما قاله الحميداني ويقول: "هناك سوء طالع لازم اللاعبين، كما أن تدخلات سامي الجابر مدرب الفريق لم تكن إيجابية، ومثال ذلك إشراك سالم الدوسري بدلاً من ياسر القحطاني، والكل شاهد أن ذلك التغيير لم يأتِ بنتيجة بل إنها قلبت نتيجة المباراة على الهلال". وتابع: "هناك مشكلة لياقية واضحة بين لاعبي الهلال، وخلال آخر عشرين دقيقة من المباراة انهار اللاعبون تماماً".

ويؤكد الأمير خالد أن مباراة السد القطري ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا ستكون مفصلية بالنسبة للهلال، ويقول: "يجب أن يفوز الهلال في مباراة السد القادمة واستعادة جزء من عافيته أما الخسارة إن حدثت فهي ستعيدنا إلى ما بعد نقطة الصفر". وأضاف: "يجب على اللاعبين والمدرب أن يثبتوا لجماهيرهم ومحبيهم أنهم على قدر الثقة، الخروج من المجموعات سيكون أمراً كبيراً بحق الهلال".

ويخالفه محمد الحميداني الذي يقول: "لاعبو الهلال لديهم الطموح والرغبة بالحصول على البطولات الثلاث التي يتنافسون عليها هذا الموسم، والتأهل في دوري أبطال آسيا مطلب مهم، والمباريات المتبقية بالدوري سيقاتلون عليها حتى النهاية، إضافة لكأس الملك".

ويشيد عضو الشرف الهلالي بلاعبي الهلال المحليين، لكنه يبدي تحفظاً على مستويات الأجانب. وقال: "لا يوجد لاعب أجنبي في الهلال جيد خلاف نيفيز، فديغاو لا أراه يتفوق على عبدالله الحافظ بشيء، والكوري كواك تاي هو لعب مباراة وحيدة ولازم العيادة بعدها، أما سيغوندو كاستيو فهو لاعب غير موفق". وزاد: "إدارة الهلال استقطبت سعود كريري في فترة الشتاء، لكنه عانى من الإصابات وحضر للفريق في وقت غير مناسب".

وانتقد الأمير خالد بن جلوي التنظيم الدفاعي للهلال، وقال: "الهلال جلب 4 قلب دفاع، وحارسي مرمى وعدداً من محاور الارتكاز، لكن ذلك لم يمنع الفريق من تلقي الأهداف السهلة في الأوقات الحرجة". وتابع: "اللاعبون المحليون على مستوى عال جداً، لكن ربما خبرة سامي الجابر خذلته أو توظيفه للاعبين داخل أرض الملعب لا يخدمهم بشكل جيد".

ولا يرى الحميداني بالصورة التي يراها الأمير خالد ويقول: "لا أنكر أن هناك أخطاء فردية من اللاعبين، لكني لا أشك بحرصهم على تقديم كل ما يملكون للفريق، وسامي الجابر يحرص دوماً على تصحيح كل الأخطاء التي يقعون بها".

لكن الأمير خالد بن جلوي يشبه الهلال الحالي بـ"هلال أديموس" المدرب الهولندي الذي قاد الفريق قبل عقد من الزمان قبل أن يقال بسبب خلافات مع اللاعبين أبرزهم سامي الجابر، قائد الفريق الأزرق آنذاك، ومدربه الحالي، ويقول: "الهلال كفريق داخل الملعب يشبه هلال أديموس كثيراً، لكن على الصعيد الشرفي فهذا الهلال لم يمر علي مطلقاً". وتابع: "لا يوجد أي تواصل بين الإدارة الهلالية والشرفيين، هذا الأمر بدأ قبل عامين، لكنه الآن وصل لذروته، أنا أتحدث هنا من ناحية معنوية، وهي ميزة يُعرف بها الهلال، لكنها للأسف بدأت بالتلاشي مؤخراً، وبتنا كأعضاء شرف لا نجد أحد يسمع ما نقوله".

وختم الأمير خالد حديثه قائلاً: "لا يوجد سوى شرفيين أو ثلاثة أعضاء شرف، أما الباقون بينهم وبين الإدارة فجوة كبيرة، وعلى رأسهم الأمير بندر بن محمد، رئيس هيئة أعضاء الشرف، وربما يكون ذلك لأن الإدارة لا تحب أن يبدي أحد من الشرفيين رأيه، ولا يريدون أن يتدخل أحد منهم في شؤون النادي".