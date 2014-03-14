الراهب يطالب بالمتأخرات قبل التجديد مع النصر

دخلت قضية تجديد عقد حسن الراهب، مهاجم فريق النصر السعودي، مع ناديه نفقاً مظلماً بعد إصرار اللاعب على استلام حقوقه المالية المتأخرة منذ عام كامل مقابل التوقيع على تجديد العقد المقبل، علماً بأن عقده الحالي ينتهي بعد شهرين ونصف من اليوم.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن الراهب الذي جاء إلى النصر من فريق نجران شتاء العام الماضي، يطالب إدارة ناديه بتسديد مبلغ مليونين و300 ألف ريال، وكان من المفترض استلامه مبلغ 500 ألف ريال، فور توقيعه مع الفريق العاصمي؛ لكنه تسلم 200 ألف ريال فقط، وتم تأجيل المبلغ المتبقي ليكون استلامه في موعد أقصاه 30 يونيو من العام الماضي.

وأصرّ الراهب على شروطه المالية، مطالباً إدارة ناديه بتسديد المبلغ كاملاً، وهو الأمر الذي عجزت إدارة النصر عن توفيره، مطالبةً الراهب بتسليمه المبالغ المذكورة عن طريق الجدولة، بيد أن المهاجم رفض مناقشتها، رغم إبلاغه النصراويين برغبته البقاء في صفوف فريقهم واستمرار مسيرته الرياضية مرتدياً القميص الأصفر.

وأكد أحمد القرون، وكيل أعمال اللاعب، لـ"العربية. نت" أن الراهب لم يجدد حتى الآن مع النصر، وقال: "الراهب لم يوقع حتى الآن مع النصر، ولم يصل لأي اتفاق مع النصر أو أي نادٍ غيره، بالنسبة لي واللاعب نفضّل أن يبقى اللاعب في النصر، وخلال الأسبوع المقبل سأحسم أمور حسن سواء مع النصر أو غيره، لأني سأغادر البلاد لوقت طويل ولن أكون متواجداً في قادم الأيام".

وطبقاً للمصادر فإن حسن الراهب يمتلك ثلاثة عروض من أندية محلية تبحث عن ضمّه لصفوفها في الموسم المقبل بعد نهاية عقده مع النصر، علماً بأن اللاعب قد تلقى عرضاً من أحد الأندية التركية لكنه لم يقبله نظراً لضعف المردود المادي ورغبته في البقاء بالقرب من عائلته.