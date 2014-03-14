العفالق: لاعبونا يعانون ضغوطاً.. ولا نملك سوى الصبر

اعترف عبدالعزيز العفالق، رئيس الفتح، أن دخول فريقه إلى منافسات الدوري هذا الموسم كبطل سبب للاعبيه ضغطاً نفسياً، وهو الأمر الذي أثر على عطائهم في المنافسات السعودية المتبقية رغم خطفه لقب كأس السوبر السعودية أمام الاتحاد في أغسطس الماضي.

ولا يرى الرئيس الشاب في حديثه لبرنامج "في المرمى" أي وسيلة أفضل من الصبر لعلاج مشكلة تراجع المستوى التي يعاني منها لاعبو الفتح، لأنهم كجهاز إداري وفني، لن يعملوا أكثر مما علموا لإعادة اللاعبين الذين صبرت الإدارة عليهم وكذلك الجمهور ليمنحوا الأحساء لقبها الدوري الأول بالتاريخ.



ورغم التراجع الحاد الذي يشهده مستوى البرازيلي التون جوزيه، فإن رئيس الفتح يعتبر التفريط به "غير عقلاني"، مؤكداً أن اللاعب البرازيلي يعدهم بأن يرجع لمستواه المعروف عنه، ويرفض أن يكون ذلك بأي مساعدة خارجية، بل سيحاول اكتشاف نفسه من جديد.

ويعتقد العفالق أن التعامل مع فريق بطل أمر صعب للغاية، لأن الإدارة تضطر لوضع أهداف مختلفة وذلك لشحذ الهمم من جديد عقب تحقيق الإنجاز التاريخي في الموسم الماضي.

وبيّن الرئيس الأحسائي أنهم لم يضعوا الحصول على لقب الدوري ضمن أهدافهم لهذا الموسم، وكانوا يريدون الحصول على مركز متقدم بالترتيب العام لفرق البطولة الدورية، وكأس الملك أو كأس ولي العهد بالإضافة للظهور بمظهر مشرف في البطولة الآسيوية.