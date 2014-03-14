محامي الفايز: لن نتحمل أموال سوزا وحدنا

أعلن خالد المحمادي،محامي رئيس نادي الاتحاد الأسبق محمد الفايز أنه تواصل شخصيا مع وكيل أعمال اللاعب البرازيلي، دي سوزا، بالتعاون مع إدارة النادي، من أجل حل المشكلة المالية الملقاة على عاتق الاتحاد وموكله الفايز.

وقال المحمادي لـ"العربية.نت" إن التواصل مع وكيل المهاجم البرازيلي أتى كخطوة أولى، تليها إدارة نادي فاسكو ديجاما، وكل ذلك بالتنسيق مع إبراهيم البلوي، رئيس الاتحاد، ومع أعضاء شرف مؤثرين رغبوا في تخليص النادي من مأزق اللاعب البالغ دينه ستة ملايين ونصف المليون يورو (32 مليونا و500 ألف ريال سعودي).

وأكد المحامي أن الفايز المستقيل عن سدة رئاسة الاتحاد منذ شهر ديسمبر الماضي، لن يتحمل القضية وحده، مستندا إلى بيان رئاسة رعاية الشباب الصادر مساء أمس. وقال: "الخطاب يؤكد تحميل المتعاقدين مع سوزا، أي كل من شارك في العقد، أي ليس الفايز وحده، وكل من له صلة بالعقد، ويشمل المخاطب والمفاوض وموقّع العقد، وهذه الأمور مفصلية في القضية".

إلى ذلك، نص خطاب رعاية الشباب على ما يلي: "تحميل الأشخاص الذين قاموا بالتعاقد مع دييغو سوزا وأنس الشربيني بكافة التبعات المالية الناتجة عن التعاقد معهما، وفي حالة عدم السداد على إدارة الاتحاد مباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل المبالغ، فيما طلبت الرئاسة من الإدارة الاتحادية عدم تحميل خزينة النادي بعمولات اللاعبين والتقيد باللائحة الصادرة من اتحاد كرة القدم".

الجدير بالذكر أن محامي الفايز رفض سابقا زج موكله في قضية البرازيلي سوزا، حيث استند إلى مستند قانوني بعد إرسال أيمن نصيف، الرئيس المكلف السابق، خطاباً إلى الفايز أكد فيه أنه لا يعتد ولا يقبل الخطابات الصادرة منه، بحجة أن منصب رئيس هيئة أعضاء الشرف لم يتم اعتماده رسمياً من الرئاسة العامة لرعاية الشباب.