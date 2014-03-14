النشامى يضربون موعداً مع بلجيكا

أعلن صلاح صبرة، نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، اتفاقا مبدئيا جرى اليوم بين الاتحاد الأردني ونظيره البلجيكي، من أجل لقاء ودي يجمع المنتخبين في موعد ومكان يحددان لاحقا.

وقال صبرة لوسائل الإعلام "أثمرت الاتصالات التي تمت مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن اتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين في إطار إعداد منتخب النشامى لنهائيات أمم آسيا التي تحتضنها أستراليا 2015".

وتابع نائب رئيس الاتحاد الأردني "سنسعى لترتيب مباريات مع منتخبات كبيرة أخرى بعد السمعة الحسنة التي حصلنا عليها عقب اقترابنا خطوة واحدة من التأهل لنهائيات كأس العالم التي ستلعب الصيف الحالي بالبرازيل".

وخسر الأردن بنتيجة 5-صفر في مجموع مباراتي الجولة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم أمام أوروغواي في نوفمبر الماضي.

إلا أن المنتخب الأردني استطاع حجز مقعد له في النهائيات الآسيوية 2015 بعد أن حل ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة خلف منتخب سلطنة عمان.