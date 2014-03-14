بيريرا يستبدل ليال وسوك.. والرئيس ينفي

علمت "العربية.نت" أن فيتور بيريرا، مدرب فريق الأهلي السعودي، أبلغ إدارة الكرة في النادي رغبته ضرورة الاستغناء عن سوك هيون، المهاجم الكوري الجنوبي، بجانب زميله لويس ليال المهاجم البرتغالي، فيما علّل البرتغالي أسبابه المتعلقة بضعف اللاعبين اللذين لم ينسجما مع الفريق، ويملكان أرقاما ضعيفة في منطقة الهجوم التي تتطلب حساً تهديفياً عالياً.

من جانبه، نفى الأمير فهد بن خالد، رئيس الفريق، طلب المدرب بيريرا، وأشار إلى أن هناك اجتماعاً نهاية الموسم من أجل وضع النقاط على الحروف. وقال لـ"العربية.نت": "تعلمون أننا نلعب في نهاية الموسم وننتظر مسابقة كأس الملك، وفي نهاية الموسم الجاري سنجتمع مع المدرب الذي سيحدد إبعاد سوك وليال أو غيرهما من اللاعبين".

وتعاقد الأهلاويون مع سوك هيون (22 عاماً)، لمدة ثلاثة أعوام كبديل عن العماني عماد الحوسني بعد إصابته، فيما اشترت الإدارة الخضراء بطاقة لويس (26 عاماً) من نادي استوريال البرتغالي، لعام ونصف.

الجدير بالذكر أن الثنائي سجلا ستة أهداف فقط خلال 1235 دقيقة لعب في مسابقة دوري عبداللطيف جميل، وسط اعتراض جماهيري تزامن مع رحيل المهاجم السابق فيكتور سيموس.