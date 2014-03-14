رونالدو ينقذ طفلاً على سرير الموت

تكفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بدفع تكاليف عملية قدرها 600 ألف يورو من أجل طفل صغير لم يتجاوز عمره 10 أشهر.

وأعاق المرض أورتيز كروز عن إكمال نموه الطبيعي بعد أمراض لحقت به وخلل في الأنسجة القشيرة، بجانب اضطرابات الدماغ التي احتاجت إلى سلسلة من العمليات.

ولجأت أسرة الطفل إلى طبع صور الرضيع على قمصان وقبعات للمساعدة في جمع المبلغ المطلوب، وحين علم النجم البرتغالي بالأمر أجرى اتصالاته للتأكد من مرض الرضيع وتكفل فوراً بالعملية وقدّم ملابس وأحذيته الخاصة ليتم بيعها.

ووجّهت والدة الطفل شكرها إلى أفضل لاعب في العالم عبر الصحف الإسبانية، وأكدت أنها تدين له بالفضل لإنقاذ حياة طفلها الذي أوشك على الهلاك.