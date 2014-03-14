فينغر قبل "الديربي": من الصعوبة اللعب أمام توتنهام

حذر الفرنسي، أرسين فينغر، مدرب أرسنال، لاعبيه من انتفاضة توتنهام عندما يتقابل الجاران في مباراة قمة في لندن بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر أرسنال في آخر مباراتين خارج أرضه في الدوري، ويعاني توتنهام أيضا من بعض التراجع بعد هزيمته 4-صفر أمام مضيفه تشيلسي في المسابقة المحلية بالجولة الماضية، و3-1 أمام بنفيكا البرتغالي في كأس الأندية الأوروبية أمس الخميس.

ويعلم فينغر مدى صعوبة الفوز على توتنهام في أرضه، إذ حقق أرسنال تحت قيادته ثلاثة انتصارات فقط في الدوري على هذا الملعب منذ أن تولى المدرب الفرنسي المسؤولية في 1996. وقال فينغر للصحافيين اليوم: "تعادلنا مرتين وخسرنا ثلاث مرات هنا في آخر خمس مواجهات بالدوري على ملعب توتنهام". وأضاف: "هذا ملعب صعب للجميع. اللعب هناك صعب دائما، لكننا في موقف يحتم علينا الفوز بالمباراة".

وتلقت آمال أرسنال في المنافسة لطمة قوية بعد هزيمته خارج ملعبه أمام ستوك سيتي في الجولة الماضية، ويحتل الفريق حاليا المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن تشيلسي المتصدر، كما تنتظره بعض المواجهات الصعبة في الفترة القادمة، فيما يأتي توتنهام في المركز الخامس بفارق ست نقاط عن أرسنال، ويبتعد بأربع نقاط وراء مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، والذي يملك ثلاث مباريات مؤجلة.