البلوي: من وقع عقد فيريسري لا يفهم

لم يسهم بيان الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الذي صدر مساء أمس، بتهدئة الأوضاع داخل أروقة نادي الاتحاد، حيث تبادل إبراهيم البلوي وأحد أعضاء مجلس الإدارة الاتهامات حول الشرط الجزائي الذي يتمسك به الأوروغوياني خوان فيريسري، والمقال من تدريب الفريق نهاية الشهر الفائت.

وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة لـ"العربية.نت" إن عقد خوان فيريسري لا يحتوي على أي شرط جزائي، وإن ما يطالب به الاتحاد هو مبلغ 364 ألف دولار أميركي، تشمل راتب شهرين ودفعتي شهري فبراير ومارس البالغاتين 150 ألف دولار لكل شهر، لكن إبراهيم البلوي، رئيس النادي الغربي يقول: "المبلغ المطلوب دفعه من الاتحاد لحساب فيريسري هو 700 ألف دولار، وأقولها صراحة، من وقع عقد فيريسري لا يفهم القوانين، فكيف يستلم المدرب في الأشهر الثلاثة الأولى ما نسبته 70% من قيمة العقد البالغ 1.2 مليون لعام ونصف؟".

وتابع: "المدرب قال لي إنه استغل ضعف المفاوض الاتحادي، وطلب الحصول على دفعات كبيرة في الأشهر الأولى، لأنه كان يتوقع أن تقيله إدارة الاتحاد قبل إتمامه 3 أشهر".

ويرى عضو مجلس الإدارة أن رئيس النادي لم يستشر أعضاء المجلس عندما قرر إقالة المدرب الأوروغوياني، ويقول: "كنا نجتمع به ويؤكد لنا أن البرنامج الذي أعده المدرب للفريق في الفترة المقبلة متميز، وبعد أقل من نصف ساعة تفاجأنا بأنه أقاله دون العودة لنا".

ويشير البلوي إلى أنه تأخر بقرار إقالة المدرب، وقال: "المدرب لا يجيد سوى التنظير، لكنه فاشل بقراءة المباريات وإجراء التبديلات، وأتحدى نجاحه مع أي منتخب أو فريق آخر، فعندما كان يدرب الاتحاد كان يلعب بطريقة 4-3-3، وكنا نقول له إن الاتحاد لم ولن يستطع اللعب بهذه الطريقة، لكنه أصر على ذلك، وشاهدنا الخسائر التي تلقاها الفريق، وأنا شخصياً أعترف بأنني أخطأت عندما تأخرت بالتوقيع مع القروني، وهذا كلفني نقاطاً في الدوري والبطولة الآسيوية، وعدم التوقيع مع لاعب برازيلي، وهذا بسبب المدرب ومجاملته لابن جلدته خوان رودريغيز".

ونفى البلوي تقدمه بشكاوى ضد أعضاء مجلس إدارة حاليين، لكنه أكد: "سلمت مستندات للجنة تقصي الحقائق عن بعض الأشخاص الذين استلموا مبالغ مالية تتراوح بين مليوني ريال و3 ملايين من صندوق النادي قبل استلامي الرئاسة بأسبوع".