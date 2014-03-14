مدير مشروع ملعب "الفيصل": الرئاسة مسؤولة عن تأخيرنا

حمّل يحيى سلامة، مدير الشركة المنفذة لمشروع تحسين ملعب الأمير عبدالله الفيصل، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، مسؤولية تأخير استلام الملعب الذي دخل شهره التاسع دون أن تنهى إصلاحاته، وذلك بسبب تأخرها بتوفير المبالغ المالية المخصصة لإنجازه.

وقال سلامة لـ"العربية.نت": "نعمل ببطء شديد رغم وجود المواد المخصصة لإنهائه، لكن المشكلة تكمن في عدم تسديد الدفعات المالية، إضافة إلى صعوبة مخاطبة جهة بحد ذاتها في الرئاسة العامة".

وتابع سلامة: "اتخذنا قراراً بإنهاء العمل بالمشروع خلال 4 أو 5 أشهر حتى وإن لم يتم دفع الاعتمادات المالية الخاصة بنا، نريد أن ننجز العمل بأي طريقة، ونعكف حاليا على تجهيز غرف اللاعبين بعدما تم الانتهاء من مشروع المرافق الخاصة بالجماهير، وتبقى لنا المظلة المقرر إنشاءها بالملعب، وهي التي تمثل 20% من الخطة المرسومة للمشروع".