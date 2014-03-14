نسمع ضجيجاً...... ولا نري طحيناً!!

فرقنا الأربعة في البطولة الآسيوية هذا الموسم (حالها لا يطمن)وغياب الأندية السعودية عن تحقيق البطولة الآسيوية أصبح يشكل هاجساً لدى المشجع السعودي.

وكانت حجة فرقنا أن توقيت بداية الدوري عندنا يختلف عن دول شرق آسيا.

ولكن.. أين الحجج الآن وقد تم تغيير نظام البطولة فى عدد من الأدوار، منها التمهيدى، ودور الثمانية، والاربعة، حيث قرر فصل أندية دول الشرق عن الغرب.

فبداية من الهلال الفريق الذي يأمل تحقيق نتائج جيدة في البطولة الآسيوية ليمحو إخفاق الفريق في بطولة الدوري وكأس ولي العهد، وثم الاتحاد الفريق الذي يملك الخبرة الكافية في مثل هذه المحافل القارية، ومروراً بالفتح الفريق الذي يبحث عن التمثيل المشرف، وثم الشباب الفريق صاحب المستوى المتذبذب.

كلهم يحتلون بين الثالث والرابع في ترتيب مجموعاتهم في دوري أبطال آسيا.

نسمع ضجيجا عن قوة دوري جميل، ولا نرى آي طحين أو مردودا لهذه القوة في الآسيوية، فهل خسارة الأندية السعودية في آسيا تثبت ضعف دورينا؟!!..أم أن دورينا قوي إعلاميا وجماهيرياً فقط؟، وأما فنياً فهو دوري متوسط المستوى إن لم يكن ضعيفا.

فأغلب الضجيج يتم على الصحف الرياضية وعلى شاشات الفضائيات، ولكن في الملعب غير ذلك، ومع اختبار الآسيوية يظهر مستوى الفرق ومعه يظهر مستوى دورينا.

كل ما نجده في دوري جميل أن الفرق التي تتنافس على البطولة ينطبق عليها المثل(أعور وسط عميان)



*نقلا عن صحيفة النادي