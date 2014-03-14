هونيس: لا يمكن أن أسيء لـ"البافاري".. سأستقيل

تقدم أولي هونيس باستقالته من رئاسة نادي بايرن ميونيخ الألماني، عقب الحكم الصادر من محكمة ألمانية بسجنه ثلاث سنوات ونصف السنة، لتهربه من دفع ضرائب قدرت بحوالي 27 مليون يورو.

وقال هونيس في بيان نشره الموقع الرسمي لبايرن ميونيخ بطل أوروبا والعالم: "بعد بحث الأمر مع أسرتي قررت قبول الحكم الذي أصدرته إحدى محاكم ميونيخ بحقي بسبب قضية الضرائب، وذلك انطلاقا من إحساسي بقواعد الذوق واللياقة والكرامة والمسؤولية الشخصية. التهرب من دفع الضرائب كان أكبر خطأ ارتكبته طوال حياتي".

وأكد هونيس أنه لن يتقدم بأي استئناف على الحكم: "طلبت من محامي فريقي عدم التقدم بأي استئناف. هذا يتطابق مع تفهمي لتحمل مسؤولياتي. التهرب من دفع الضرائب هو أكبر خطأ ارتكبته في حياتي".

وأضاف هونيس (62 عاماً) أنه لا يريد أن يسيء إلى بايرن ميونيخ بأي شكل، ولذا قرر الاستقالة من رئاسة النادي البافاري والشركة المرتبطة به.

وشكر هونيس أصدقاءه وأنصار النادي، معتبرا أن بايرن ميونيخ هو بيته، وسيبقى كذلك. وختم هونيس في بيانه: "سأبقى وفيا لهذا النادي العظيم والمسؤولين فيه طوال حياتي".