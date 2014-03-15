الوحدة يجدد عقد قائده "مطر" أربع سنوات مقبلة

أعلنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي، مساء يوم السبت، تجديد عقد إسماعيل مطر، قائد الفريق والمنتخب الإماراتي الأول، مدة أربع سنوات، دون الإفصاح عن الأمور المالية، وجاء التجديد مع اقتراب تعاقده من النهاية مع الفريق في ختام الموسم الحالي.

وحصل إسماعيل مطر على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2003، رغم أن منتخب الإمارات وصل فقط لدور الثمانية للبطولة.

فيما ساهم في فوز الإمارات بكأس الخليج عامي 2007 و2013، وكان نجما لامعا في عام 2007 عندما جرت البطولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتسجيله خمسة أهداف في خمس مباريات، لينال لقبي أفضل لاعب وهداف البطولة.