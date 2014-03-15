الألتراس المصري يطالب بإبعاد الأمن عن الملاعب

أنهت مجموعات الألتراس، ظهر يوم السبت، وقفتها الاحتجاجية أمام أنديتها، وطالب المحتجون بإبعاد جهاز الداخلية من الملاعب المصرية، عقب الأزمة المشتعلة التي تشهدها الملاعب المصرية على مدار ثلاثة مواسم سابقة بين مجموعات الألتراس والأمن المكلف بحماية الملاعب أثناء مباريات كرة القدم.

وأكد كمال درويش، رئيس نادي الزمالك لـ"العربية.نت" أن تأمين المباريات من قبل شركات خاصة فكرة جيدة، خاصة أن الشرطة في جميع دول العالم هي من تطبق القانون، ومن هنا يأتي الصدام. وأشار درويش إلى أن الداخلية ترحب بالفكرة لتبتعد عن المشهد المشتعل، لكن في الوقت الحالي لا توجد شركات جاهزة لتأمين المباريات، ويرى رئيس الزمالك أن وقفة رابطة جماهير النادى، اليوم السبت، كانت سلمية ولم تخرج عن الأنظمة.

وفي وقت سابق، تواجد ألتراس أهلاوي أمام النادي الأهلي بالجزيرة في الثانية من ظهر اليوم، ونفس الأمر بالنسبة لـ"وايت نايتس" أمام نادي الزمالك، وجرين ماجيك ألتراس الاتحاد أمام ناديه، ويلو دراجونز أنصار الإسماعيلى أمام ناديه وألتراس ويلز "المحلة" أمام ناديه. الجدير بالذكر أن الألتراس سبق أن أصدر بيانا مشتركا قبل عدة أيام للكشف عن وقفته الاحتجاجية اليوم أمام أنديته، للمطالبة بإبعاد الداخلية تماما من ملاعب كرة القدم.