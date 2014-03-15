الاتحاد الإفريقي يرفض احتجاج الرجاء البيضاوي

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأهل هورويا اتليتيك، الغيني إلى دور الستة عشر في دوري أبطال إفريقيا، بعدما أيد مشاركة لاعبه محمد كمارا أمام الرجاء البيضاوي رغم تقدم بطل المغرب بشكوى.

وزعم الرجاء أن كمارا شارك مع هورويا في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32، رغم أن إعارته إلى النادي الغيني من المكناسي المغربي انتهت بنهاية العام الماضي.

لكن اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قررت أن مشاركة كمارا قانونية، لأنه انتقل نهائيا من المكناسي إلى هورويا في بداية الموسم عقب انتهاء إعارته للنادي الغيني في الفترة من أبريل إلى أغسطس 2013.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان "تؤكد اللجنة أن الناديين (المكناسي وهورويا) أجريا محادثات، وتوصلا لاتفاق من أجل انتقال اللاعب بشكل نهائي لكن بدون دليل دامغ على أن هذا الاتفاق تم احترامه، رغم تأكيد وجود عملية تحويل بنكية عن طريق هورويا إلى المكناسي".

وأضاف "بالتالي تؤكد اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية قانونية مشاركة اللاعب محمد كمارا مع هورويا، وترفض الاعتراض الذي قدمه الرجاء البيضاوي، وبذلك تأهل هورويا إلى الدور التالي في دوري أبطال إفريقيا". وتأهل هورويا على حساب الرجاء بعد فوزه 5-4 بركلات الترجيح الأسبوع الماضي بعدما تعادلا 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.