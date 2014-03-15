الاتحاد القطري يعين بلماضي مدرباً للمنتخب

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم، تعيين اللاعب الدولي الجزائري السابق ومدرب نادي لخويا سابقا، جمال بلماضي، مدربا جديدا للمنتخب القطري خلفا للمدرب فهد ثاني الذي سيتولى مهمة الإشراف على المنتخب الأولمبي، بعدما نجح بلماضي في الفوز بلقب غرب آسيا لأول مرة في تاريخ كرة القدم القطرية، وذلك بعدما تولى مهمة تدريب منتخب الرديف قبل أسابيع قليلة.

وسيتم الإعلان الرسمي لتولي بلماضي مهمة تدريب المنتخب القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي سيكون المدرب الجزائري على رأس الجهاز الفني للمنتخب القطري خلال النسخة المقبلة من كأس الخليج التي ستقام في السعودية نهاية العام الجاري، إضافة إلى إشرافه على منتخب قطر في كأس أمم آسيا بداية العام المقبل بأستراليا.

جدير بالذكر أن جمال بلماضي كان وراء الإنجاز الكبير الذي حققه نادي لخويا في دوري نجوم قطر، وهذا عندما قاده للتتويج بلقب البطولة لموسمين على التوالي.