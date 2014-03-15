الدوري يكسف.. وقيادات "عندها دم" !!

الدوري هذا الموسم.. بصراحة حاجة بايخة علي الآخر!! لا مستوي ولا روح ولا شكل ولا نظام ولا أي حاجة تمت بصلة بأي بطولة محترمة للدوري في أي بلد تاني!! حتي في أفريقيا.. والسبب معروف وأكدناه وحذرنا منه من قبل مرات كثيرة.. وهو إقامته من مجموعتين.. علشان يحقق اتحاد الكرة غرضه في مجاملة أكبر عدد من بسلامتهم رؤساء الأندية أعضاء الجمعية العمومية.. أصحاب الصوت في الانتخابات التي تأتي بمجلس إدارة الاتحاد.

وفي نفس الوقت أصحاب الصوت العالي الذين فرضوا إرادتهم علي الاتحاد ومنعوه من تنفيذ لائحته في هبوط الفاشلين!! وهذه هي النتيجة.. هذا الدوري الماسخ!! وبارك الله في دوري أوروبا الذي يسير زي الساعة!! انضباط وانتظام ودقة.. وطبعا مستوي ومنافسة وقوة ومتعة وجمال.. ارتبطت به الجماهير وأسرها بمتعته وانشغلت به عن المأسوف علي أمره!!

الدوري عندنا.. وأتحدي لو يجري اتحاد الكرة استطلاع رأي بين الجماهير علي اختلاف ميولها ليعرف مدي ارتباطها بما يسمي الدوري عندنا.. وأتحدي ستكون النتيجة صادمة.. ولن يجد متابعين لمبارياته التي أصبحت مجهولة ومهجورة في المدرجات وحتي علي شاشات التليفزيون والفضائيات.. لعن الله كل من جامل الأندية الفاشلة أو خاف من تهديداتها.. وشارك في كارثة دوري المجموعتين الفضيحة!! وقلبي مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني.. فمن المفروض أن مباريات الدوري القوية والمنافسة فيها.. الإعداد الجيد للاعبين.. لكن أي دوري عندنا وأي منافسة وطبعا لا فائدة ولا يحزنون!!

أتمني البحث بجدية وموضوعية وحزم عن حلول.. تعيد للدوري الفضيحة كل ما فقده من روح ومنافسة وانتظام وقوة.. قبل بداية الموسم القادم بفترة كافية.. وفرض النظام علي الجميع.. بدون مجاملة لأحد أو خوف من أحد.. كفاية تخريب حرام عليكو !!.

كان عندنا دائما مجموعة فرق قوية من القوي العظمي للدوري وعلي رأسها الأهلي والزمالك والإسماعيلي.. وأحيانا معهم المصري والمقاولون العرب والاتحاد السكندري.. وفي الفترات الأخيرة بتروجت وإنبي.. أما هذا الموسم فكل الفرق حالها لا يسر عدوا ولا حبيبا.. والنتيجة المستوي الضعيف الذي شاهدناه في دور ال32 لبطولتي أفريقيا.. وصعود الفرق الأربعة الأهلي والزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة بطلوع الروح!! والحالة اللي تكسف!! التي كان عليها حتي الأهلي زعيم القارة وبطل الأبطال.. وكاد يخرج بشكل مخزي لولا أن ربنا كان أرحم بجماهيره واستجاب لدعوات الملايين وأنقذه في ضربات الترجيح.

أخشي أن يزداد الوضع سوءا وضعفا.. ويكون التأثير أكبر وأسوأ وأخطر علي المنتخب الوطني الذي يستعد لمهام صعبة جدا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي كنا نتربع علي عرشها.. ونغيب عنها منذ دورتين.. ربنا يستر!!

** في الوقت الذي اصابنا بالحزن والنكد اصرار المجموعة اياها في التصدي لقانون الانتخابات الرياضية.. بسبب الاصرار الغريب في البقاء في مناصبهم.. ومنع الفرصة عن دخول دماء جديدة.. وتسبب ذلك في خسائر وفضائح وازمات وتشويه مؤلم لصورة وسمعة الرياضة المصرية في الخارج.. قرأت خبر المبادرة الشجاعة السريعة لرئيس نادي بايرن ميونخ الألماني بالاستقالة.. بعد ادانته بالتهرب الضريبي.. وليس بنهب المال العام واراضي الدولة وغيره!!.. بجد أكد رئيس بايرن ميونخ انه.. عنده دم !! .



* نقلا عن جريدة الجمهورية المصرية