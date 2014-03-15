أنيلكا: أنهيت عقدي مع ويست بروميتش لأجل "استقامتي"

أعلن الفرنسي نيكولا أنيلكا في حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، إنه انفصل عن وست بروميتش البيون الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب إيقافه بسبب إشارة "عدائية".

وقال المهاجم السابق لمنتخب فرنسا في حسابه بموقع "تويتر": "بعد محادثات مع النادي علمت أنه يمكنني العودة إلى التشكيلة تحت ظروف معينة لا يمكنني الموافقة عليها".

وأضاف "من أجل الحفاظ على استقامتي قررت تحرير نفسي وإنهاء عقدي مع وست بروميتش البيون على الفور".

ولم يتسن الحصول على رد فوري من النادي الذي يبتعد بفارق الأهداف فقط عن منطقة الهبوط في الدوري.

وكان أنيلكا وجه إشارة تعد على نطاق واسع معاداة للسامية عندما أحرز هدفا لوست بروميتش في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 مع وست هام يونايتد في الدوري خلال ديسمبر الماضي.

وبعد معاقبته بالإيقاف لخمس مباريات وغرامة 80 ألف جنيه إسترليني قال أنيلكا، أمس الخميس، إنه يتقبل القرار ولن يعارضه.

ورغم أنه كان يريد إيقافا لمدة أطول وافق الاتحاد الإنجليزي على العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط المستقلة.

ووجه أنيلكا الذي بلغ 35 عاما، اليوم الجمعة، الإشارة المثيرة للجدل بعدما قال إنها كانت تهدف لتحية ممثل هزلي فرنسي يرتبط معه بعلاقة صداقة، لكن الاتحاد الإنجليزي اعتبرها معادية للسامية.

وقد يؤدي فسخ التعاقد مع وست بروميتش لاقتراب أنيلكا الذي خاض 69 مباراة مع فرنسا من نهاية مشواره في الملاعب.

وانضم أنيلكا إلى وست بروميتش في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن يوفنتوس العام الماضي، وأحرز هدفين في 12 مباراة مع النادي الإنجليزي هذا الموسم.