برشلونة يغازل مدافعا مغربيا

اقترب المدافع المغربي الدولي المهدي بن عطية لاعب فريق روما من الانضمام لحصون نادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل، وذلك لرأب صدع دفاعات النادي الكاتالوني المترهلة برحيل قلب الدفاع كارلوس بويول.

وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكاتالونية بأن برشلونة يتابع بن عطية في مباريات فريقه روما تأهباً للتعاقد معه.

ابن عطية، المولود في فرنسا منذ 26 عاما، لكنه اختار اللعب لمنتخب المغرب، أصبح خلال الموسم الحالي من أفضل المدافعين في إيطاليا. بعدما قدم الصيف الماضي من أودينيزي بعد رحلة طويلة في اندية مارسيليا وكليرمون وتور ولوريان الفرنسية. ويعد روما صاحب أقوى دفاع بـ12 هدفا دخل مرماه خلال 26 جولة في الكالتشيو، وسجل خمسة أهداف. وكان بنعطية محط أنظار برشلونة قبل ثلاثة مواسم عندما كان في اودينيزي حيث كان يلعب اليكسس سانشيز.

وتشير الموندو إلى أن نادي روما لن يقبل بالاستغناء عن مدافعه المغربي بمبلغ أقل من 25 مليون يورو، في ظل اهتمام ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.، ولكن برشلونة لن يضيع فرصة ضم بن عطية خاصة بعدما أعلن قائده بويول عن رحيله عن الفريق الموسم المقبل، وتزايد احتمالات رحيل ماسكيرانو أيضاً، وفي حال انضم بن عطية للفريق الكاتالوني فسيكون رابع مغربي يرتدي قميص برشلونة وسبقه كل من نعيم واليعقوبي وحالياً في الفريق الثاني منير الحدادي.