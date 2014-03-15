جماهير النصر "قلقة" بعد ودية نجران

تخوفت الجماهير النصراوية من استعداد فريقها للمباريات المتبقية في الدوري السعودي، ولم يطمئن النصراويون على مستوى الفريق، خصوصا بعد تعادل النصر ونجران بثلاثة أهداف لكل منهما، وذلك في المباراة الودية التي لعبت على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود (يرحمه الله).

ودخل النصر بتشكيلة مكونة من عبدالله العنزي، خالد الغامدي، جمعان الدوسري، محمد عيد، حسين عبدالغني، إبراهيم غالب، شايع شراحيلي، يحيى الشهري، محمد نور، محمد السهلاوي، حسن الراهب.

في حين لعب نجران بتشكيلة مكونة من ناصر الصيعري، عوض الصقور، فريد شكلام، غران المقبول، نواف الصبحي، سلطان الشريف، ياسر علي، متعب النجراني، مصعب اللحام، سانتوس، أحمد السهيل، وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين سجلهما يحيى الشهري وحسن الراهب مقابل هدف لنجران سجله البرازيلي سانتوس.

وفي الشوط الثاني، أضاف يحيى الشهري الهدف الثالث للنصر، في حين سجل متعب النجراني وحمد الربيعي هدفين لنجران. وشهد الشوط الثاني عدة تغييرات في صفوف الفريقين، حيث دفع مدرب النصر كارينيو بكل من كامل فلاته، التون، عبده عطيف، عبدالرحيم جيزاوي، مراد دلهوم، عماد الحوسني، عمر هوساوي، عوض خميس، أيمن فتيني.

في حين أشرك نزار محروس مدرب نجران كلا من يوسف خميس، عبدالعزيز آل حمسل، فونتيربيتو، حمد الربيعي، إبراهيم الحترش، على آل ضاوي. وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة إصابة اللاعب مراد دلهوم بكدمة لم يتمكن بعدها من إكمال المباراة.

يذكر أن فريق النصر سيواجه الاتحاد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بملعب الملك فهد الدولي، ويحاول الجهاز الفني النصراوي بجانب اللاعبين حسم بطولة الدوري، فيما يملك الفريق حاليا 60 نقطة، متربعا على عرش الصدارة.