روني يضع سواريز في خانة ميسي ورونالدو

وضع مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا لكرة القدم واين روني الاوروغوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول في مستوى النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجاءت إشادة روني بسواريز قبل المواجهة المرتقبة بين مان يونايتد وليفربول المقررة غدا الأحد في اولدترافورد في الدوري الانكليزي، حيث يتأخر صاحب الأرض بفارق 11 نقطة عن ضيفه للمرة الاولى منذ اعوام.

وقال روني في حديث الى تلفزيون مان يونايتد "بالنسبة لي، فإن سواريز يرتقي الى مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كواحد من أفضل اللاعبين في العالم".

ولعب سواريز دورا بارزا في صفوف فريقه هذا الموسم بتسجيله 24 من أصل 73، كما تألق دانيل ستاريدج زميل روني في هجوم المنتخب الانكليزي بشكل لافت حيث سجل بدوره 18 هدفا.

وتابع روني "كان الاثنان رائعين هذا الموسم، ويجب ان نقوم بكل ما يمكن لإيقافهما الأحد"، مضيفا "من الجيد رؤية ستاريدج يلعب جيدا لأنه لم يحصل على الفرصة في أنديته السابقة، وبراندن رودجرز (مدرب ليفربول) يمنحه الفرصة وهذا أمر جيد لإنكلترا ايضا".

