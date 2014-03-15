أخيراً.. ريفالدو يعلن اعتزاله اللعب نهائياً

أعلن نجم كرة القدم البرازيلية السابق، ريفالدو، اليوم السبت، اعتزاله اللعب بعمر الحادية والأربعين. وقال ريفالدو في رسالته عبر موقع "انستاغرام": "فيما أنا أبكي أود أن أشكر الله أولا، ثم عائلتي لدعمها والعاطفة التي منحتني إياها في 24 سنة خلال مسيرتي. اليوم أبلغ جميع عشاقي في العالم أن مسيرتي كلاعب وصلت إلى نهايتها".

وعرف ريفالدو، الذي ساهم عام 2002 في تتويج البرازيل بلقبها الخامس في كأس العالم، أفضل أيامه الكروية مع برشلونة الإسباني بين عامي 1997 و2002، حيث أحرز جائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم عام 1999 بعد أن ساهم في قيادة النادي الكاتالوني إلى لقب الدوري المحلي عامي 1998 و1999 والكأس المحلية عام 1998.

وانتقل بعدها لاعب بالميراس وديبورتيفو الإسباني السابق إلى ميلان الإيطالي الذي دافع عن ألوانه عامي 2002 و2003، وتوج معه بالكأس المحلية قبل أن يحل في اليونان للعب مع باناثينايكوس من 2004 حتى 2007 حين توج باللقب المحلي 3 مرات، ثم إلى ايك اثينا عام 2008.

وأمضى ريفالدو بعدها 3 مواسم في الدوري الأوزبكي مع بونيودكور، ثم تنقل بين أندية ساو باولو وكابوسكورب الأنغولي وساو كايتانو وموجي ميريم الذي ينافس في دوري ولاية ساو باولو والذي ترأسه أيضا.