سبعة أيام تحول بين الفتح والبرازيلي إيلتون

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها إيلتون جوزيه، صانع ألعاب فريق الفتح السعودي، حاجته إلى الراحة مدة أسبوع كامل، على أن يدخل بعدها التدريبات التأهيلية، التي تحدد استجابة اللاعب ومن ثم يقرر طبيب النادي دخوله إلى التدريبات الجماعية.

وبالتالي تأكد غياب صاحب الـ27 عاما، عن لقاء الجيش القطري يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الثانية، وخرج أفضل لاعب في الدوري السعودي عام 2013 من ملعب مباراة فولاذ خوزستان الإيراني بعد مضي خمسة دقائق فقط من بدء المباراة ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم متأثراً بإصابته، الأمر الذي كلف فريقه نتيجة المباراة وخسرها بهدف نظيف.

من جانبه، أكد التون تقبله للبرنامج العلاجي المعد من قبل الجهاز الطبي ومشددا في الوقت نفسه بأن ما تعرض له أمام فولاذ أمر طبيعي، وأنه راض تماماً بما قدمه له مبدياً تفاؤله بتجاوز المدة سريعاً من أجل العودة والمشاركة مع اللاعبين في باقي المنافسات، وأضاف أنه مرتاح في الفتح وأنه على ثقة بأن النموذجي سيعود إلى مستواه قريبا.