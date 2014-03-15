لأول مرة في تاريخه.. قطر يحقق كأس النجوم

أحرز المهاجم البرازيلي أدريانو، هدفا رائعا في الشوط الثاني، ليقود نادي قطر لإحراز لقب كأس النجوم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعدما هزم السد 3-2 في النهائي، اليوم السبت، باستاد حمد الكبير بالنادي العربي في نهائي كأس البطولة.

سجل أهداف قطر كل من البرازيلي أدريانو (هدفان) في الدقيقتين 33 من ركلة جزاء و59، والكوري الجنوبي جين هوسين في الدقيقة 15، بينما أحرز هدفي السد كل من يوسف أحمد وصالح اليزيدي في الدقيقتين 20 و21.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وشهدت المواجهة ندية واضحة بين الفريقين اللذين حاولا حسم الأمور والفوز باللقب، ونجح الفريق القطراوي في حسم النتيجة لصالحه وتسجيل الهدف الثالث والحفاظ عليه في الدقائق الأخيرة.