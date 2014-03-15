مباراتا مانشستر ولندن تخطفان أنظار متابعي البريمرليغ

تشهد المرحلة الثلاثون من دوري إنجلترا الممتاز، مواجهتين من العيار الثقيل بين العملاقين مانشستر يونايتد حامل اللقب، وليفربول، والجارين في شمال لندن توتنهام وأرسنال، إلا أن الأنظار ستتركز على تشلسي المتصدر ومانشستر سيتي مطارده المنطقي على اللقب.

ويحل تشلسي 66 نقطة، غداً السبت، على أستون فيلا الحادي عشر، فيما يفتتح مانشستر سيتي الرابع 57 نقطة، والذي يملك ثلاث مباريات مؤجلة، المرحلة على أرض هال سيتي الثالث عشر.

ويبدو سيتي بطل 2012 في وضع صعب رغم تتويجه في مسابقة كأس الرابطة على حساب سندرلاند، وهو اللقب الأول لمدربه التشيلي مانويل بيليغريني، لكنه خرج من مسابقة الكأس مجددا أمام ويغان المتواضع، قبل أن يودع دوري أبطال أوروبا بخسارتين في الدور الثاني أمام برشلونة الإسباني.

ولم يلعب الفريق منذ 22 فبراير أمام ستوك سيتي 0-1، ما سمح لتشلسي بالانفراد بفارق تسع نقاط في الصدارة.

أما تشلسي، الذي يخوض مواجهة حاسمة في إياب الدور الثاني من دوري الأبطال الأسبوع المقبل ضد غلطة سراي الذي عادله ذهابا 1-1، فيزور لاحقا أستون فيلا بعد استراحته ستة أيام خلافا لمانشستر سيتي وأرسنال.

ويقدم تشلسي مستويات خارقة في الآونة الأخيرة، ففاز في 10 من مبارياته الـ12 الأخيرة، وسحق توتنهام الأسبوع الماضي بأربعة أهداف، كما مني بخسارته الثالثة والأخيرة هذا الموسم في ديسمبر الماضي أمام ستوك، ولم يسقط أمام أي من الفرق الكبرى.

ولأول مرة منذ زمن غابر، يواجه مانشستر يونايتد السادس ليفربول وهو يتخلف عنه بأربعة مراكز و11 نقطة، فيأمل الثأر لخسارته أمامه ذهابا بهدف، والاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال.

واستعاد ليفربول تألقه، إذ فاز لاعبو المدرب الأيرلندي الشمالي براندن رودجرز في مبارياتهم الأربع الأخيرة، وبات على بعد سبع نقاط من تشلسي، ويتساوى في المركز الثاني مع أرسنال.

وسيكون ديربي شمال لندن في ملعب "وايت هارت لاين" مماثلا للمباراة الأخيرة، في ظل تراجع توتنهام مؤخرا وسقوطه الكبير أمام بنفيكا، أمس الخميس، في الدوري الأوروبي 1-3، إذ يحارب أرسنال على اللقب، وخرج برأس مرفوع أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب الألماني مسعود أزيل عن المدفعجية بسبب إصابة عضلية عانى منها أمام بايرن الثلاثاء الماضي، لترتفع لائحة المصابين لدى المدرب الفرنسي أرسين فينغر على غرار جاك ويلشير وثيو والكوت، فيما أصيب تعافي الويلزي أرون رامسي من إصابة بفخذه بنكسة.

وفي بقية المباريات، يلعب السبت ايفرتون مع كارديف سيتي، وفولهام مع نيوكاسل، وساوثهامبتون مع نوريتش سيتي، وسندرلاند - كريستال بالاس، وستوك سيتي مع وست هام يونايتد، وسوانزي مع وست بروميتش.