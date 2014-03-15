مسؤولو المنتخب التونسي يسعون للتعاقد مع دومينيك

أشار ماهر السنوسي، نائب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، إلى أن بلاده اقتربت من إتمام التعاقد مع المدرب الفرنسي ريمون دومينيك.

وأبلغ السنوسي رويترز عبر الهاتف "نحن في مفاوضات متقدمة جدا مع الفرنسي ريمون دومينيك، واقتربنا كثيرا من التعاقد معه لتولي تدريب المنتخب الوطني".

وأضاف نائب رئيس الاتحاد التونسي "نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة، وحسم بعض التفاصيل بعد أن تجاوزنا المسائل المالية". ولم يكشف مسؤول الاتحاد التونسي عن مدة التعاقد أو قيمته المالية، لكنه أوضح أنه سيعلن عن التفاصيل بعد توقيع العقد.

ويرى السنوسي أن المدرب الفرنسي يملك خطة واضحة ومتكاملة قادرة على إفادة كرة القدم التونسية في المرحلة المقبلة. وواصل السنونسي حديثه قائلا "يملك الفرنسي خطة متكاملة بفضل الخبرة التي اكتسبها من عمله في الإدارة الفنية الفرنسية لمدة 19 عاما، إضافة لتولي تدريب المنتخب الوطني".

ولم يعين الاتحاد التونسي مدربا لمنتخبه الأول منذ إخفاقه العام الماضي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. وسبق لدومينيك (62 عاما) قيادة منتخب فرنسا في الفترة بين 2004 و2010، وقاده لبلوغ نهائي كأس العالم 2006 قبل أن يخسر بركلات الترجيح.