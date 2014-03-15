هزازي يعترف: أنا من رفض "فرنسا"

نفى نايف هزازي، مهاجم الشباب المصاب منذ 3 أشهر، الأحاديث التي راجت خلال الأيام الماضية، والتي أرجعت بقاءه في الرياض للتأهيل من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في مباراة فريقه مع الأهلي بالدور الأول، وعلى إثرها ابتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم، رغم أنه كان مقرراً له السفر إلى فرنسا لخوض المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل التأهيل.

وقال هزازي لـ"العربية.نت": "أنا من قرر البقاء في الرياض، لعدم رغبتي بالسفر إلى فرنسا لمدة طويلة، لكني أستعد للتوجه إلى مرسيليا الفرنسية عقب أسبوعين من اليوم"، وزاد:" كان قراراً شخصياً، لأني لا أستطيع البقاء خارج البلاد طويلا".

وكانت مصادر غير رسمية قد أرجعت بقاء هزازي المنتقل للشباب الصيف الماضي، في الرياض، إلى عدم وجود سيولة كافية في خزائن النادي العاصمي رغم تأكيده عقب العملية مباشرة على السفر إلى فرنسا بعد نهاية المرحلة الأولى من علاجه. فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن تعثر رحيل مهاجم الشباب لفرنسا، عائد الى سفر رئيس النادي خارج المملكة في الفترة السابقة، وهو الأمر الذي أجبر اللاعب على ملازمة عيادة النادي للتأهيل من إصابة قطع الرباط الصليبي.