إيطالية تعرض 142 مليون ريال على اتحاد الكرة

اقترب الاتحاد السعودي لكرة القدم من إعلان اسم الشركة الفائزة بحقوق تنظيم دورة كأس الخليج 22 لكرة القدم، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض في شهر نوفمبر 2014.

وعلمت "العربية نت" عن وجود عرض مقدمٍ من شركة إيطالية تدعى "سيلفا"، ويعتبر العرض هو الأفضل مادياً، إذ وصلت قيمته إلى 38 مليون دولار أميركي (142 مليون و500 ألف ريال)، وستنال الشركة حقوق التسويق الإعلاني التجاري وبيع حقوق النقل التلفزيوني والإذاعي عبر الإنترنت.

وكاد المسؤولون في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يعلنوا فوز الشركة الإيطالية التي تملك فرعاً لها في مدينة دبي الإماراتية؛ وتم تأجيل الإعلان حتى لا يتم بيع الحقوق من قبل شركة سيلفا على إحدى القنوات التلفزيونية، خصوصاً أن الإيطاليين سبق لهم شراء حقوق الدوري الإنجليزي وبيعه مباشرة على قنوات "بي إن سبورت".

ومن المرجح أن يستبعد القائمون في اتحاد الكرة الشركة الإيطالية وفتح المجال للشركات الأخرى، فيما يتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن الفائز وبطريقة جديدة، حيث يرغب المنظمون في تسليم كافة الأمور للشركة الفائزة بحيث تتولى تنظيم حفل الافتتاح وتولي خدمات السكن والمواصلات.