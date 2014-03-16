الفريدي وباجندوح: فريق لخويا القطري ليس مخيفاً

شدّد لاعبو فريق الاتحاد السعودي على أهمية المباراة الآسيوية المنتظرة أمام فريق لخويا القطري حين يلتقون به يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقال لاعب الوسط جمال باجندوح لقناة "العربية" قبل السفر إلى قطر: "نحن لاعبي الفريق يهمّنا الظهور بشكل مشرف ونملك 11 لاعباً في الملعب، وكذلك فريق لخويا يملك نفس العدد، ويملك لخويا أجانب مميزين وعلى مستوى عالٍ، ولكن أطمئن الجماهير الاتحادية بأننا عاقدون العزم على خطف النقاط".

من جانبه قال صانع الألعاب أحمد الفريدي إن المباراة ضد شقيقهم فريق لخويا ستكون ذات طعم خاص، وقال: "فريق لخويا ليس بالسهل ولكن نحن أيضاً نثق بأنفسنا ولن يقف أمامنا أي شيء، سنقدم كل ما بوسعنا من أجل الجماهير الاتحادية التي تحرجنا بما تقدمه من عمل جبار ومساندة، وبإذن الله نعود من هناك بالنقاط الثلاث".