روبرتو مانشيني: البرتغالي مورينيو "نفسيّة"

انتقد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لغلطة سراي التركي، الطريقة التي يتعامل بها البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتشيلسي، مشيراً إلى أن مورينيو لا يحب أن يحظى بالأصدقاء.

ونشر موقع "فوتبول إيطاليا" تصريح مانشيني الذي قال: "عندما تحدثت عن إنترميلان تحت قيادة مورينيو لم أكن أقصد أي هجوم، لكنْ هناك شخص ما شعر بالإهانة".

وأضاف "في الحقيقة رأيت مورينيو في مباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وألقى عليّ التحية فقط، نحن لسنا أصدقاء، لا أعتقد أن مورينيو يريد أن يكون له أصدقاء". وتابع: "مورينيو يبدو عليه أنه منطوٍ لا يريد أن يحظى ببعض الأصدقاء، أو ربما هذه هي الطريقة التي يريد مدرب البلوز الذي يظهر بها".

يُذكر أن مباراة الذهاب بين غلطة سراي والبلوز الإنجليزي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وينتظر الفريقان مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.