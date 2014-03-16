رونالدينيو يترك الكرة ويحترف الغناء

شارك النجم البرازيلي رونالدينيو، لاعب أتليتكو منيرو البرازيلي، في فيديو كليب برازيلي راقص، وظهر نجم برشلونة الإسباني سابقاً يغني عن الفرح والاستمتاع بالحياة في ظل وجود أموال طائلة.

وأشارت صحيفة "ميترو" البريطانية" إلى أن نجم عالم الساحرة المستديرة لم تعد كرة القدم همّه الأول، ويبدو النجم البرازيلي الموهوب قد وضع نهايته في ملاعب كرة القدم بيده، بعد غضب مدرب أتليتكو منيرو من رونالدينيو بعد صدور العمل الغنائي، خصوصاً مع تأخر صاحب الـ33 أكثر من مرة في تدريبات فريقه دون إذن في الفترة الأخيرة.

وسجل المهاجم السابق مطلع العام الجاري أغنية في أحد الأستوديوهات مع مطرب الراب البرازيلي المعروف "ادسيت" في عمل يسلط الضوء على الأحياء الفقيرة، مع مجموعة من أهداف البرازيلي مع منتخب السامبا، وتظهر مجموعة من الشباب وهم يرقصون "السامبا" الشهيرة.

لاعب باريس سان جيرمان السابق قد تراجع مستواه بشكل ملحوظ منذ رحيله عن صفوف برشلونة موسم 2008، وقد اتجه ساحر الساحرة المستديرة في الفترة الأخيرة إلى الأعمال الفنية، حيث صدر له عمل غنائي أيضاً الأشهر الماضية يتحدث فيه عن الإيمان والثقة بالنفس.