صراع سعودي قطري في البطولة الآسيوية

تنتظر الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا (الشباب، الفتح، الاتحاد، الهلال)، مواجهات قوية في الجولة الثالثة، والتي ستلعب يومي الثلاثاء والأربعاء، وتسعى الأندية السعودية إلى تحسين أوضاعها، خصوصا بعد نزيف النقاط في الجولتين الماضيتين.

في المجموعة الأولى يستضيف الشباب الريان القطري بالرياض، ويطمح الشباب لتعويض خسارته الأولى أمام الجزيرة الإماراتي، والوصول إلى النقطة السادسة، بعدما حصد ثلاث نقاط أمام مضيفه الاستقلال، ومن جانب الريان القطري سيسعى لتأكيد صحوته بعد فوزه على الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية، رغم المعاناة ومخاطر الهبوط التي تلاحقه إلى دوري الدرجة الثانية بدوري بلاده.

في المباراة الثانية، يلتقي الفتح بالجيش القطري في الأحساء ضمن مباريات المجموعة الثانية، ويسعى أصحاب الأرض للفوز لمغادرة المركز الأخير بالمجموعة بنقطة وحيدة من تعادل سلبي مع بونيدكور الأوزبكي، وهزيمته من فولاذ الإيراني صفر – 1، بينما يتصدر الجيش المجموعة برفقة فولاذ برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى، ثم فاز في الجولة الثانية على الأوزبكي 2-1.

وفي المجموعة الثالثة، سيحل الاتحاد ضيفا على لخويا بملعبه في الدوحة، وسيلعب لخويا هذه المباراة بتحد كبير لتحقيق الفوز، حيث يقبع الفريق القطري في قاع الترتيب بنقطة يتيمة بخسارته 2-1 أمام العين الإماراتي، ثم تعادله السلبي على أرضه أمام تركتور الإيراني، أما الاتحاد فيدخل المباراة وفي جعبته 3 نقاط في المركز الثالث إثر فوزه في الجولة الثانية على العين الإماراتي 2-1، وسيسعى لخطف نقطة أو العودة بنقاط المباراة الثلاث.

وفي المباراة الأخيرة، يستضيف السد القطري الهلال على ملعبه جاسم بن حمد في قمة كبيرة بالمجموعة الرابعة، ويتوقع أن تشهد المباريات الأربع إثارة كبيرة لرغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، حيث يتصدر السد المجموعة بأربع نقاط، من فوز على سباهان أصفهان الإيراني 3-1 وتعادل أمام الأهلي الإماراتي 1-1 ، بينما يتواجد الهلال في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من التعادل 2-2 مع الأهلي الإماراتي، والخسارة 2- 3 أمام سباهان أصفهان الإيراني.