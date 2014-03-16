عادل جمجوم: مصير المعتدي المجهول عند رعاية الشباب

أكد عادل جمجوم، نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي، أنه رفع قضية الاعتداء عليه إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب. وأكد جمجوم لقناة "العربية": "كل ما حصل تم رفعه إلى الجهات المعنية، وإن شاء الله سيأتي حقي، هناك تهجّم حصل في مكتبي داخل النادي، وطلب المعتدي أن أقدم استقالة".

وأضاف جمجوم: "هذا بلد الإسلام والإنسانية، وخادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة بالتأكيد لن ترضى ما حصل، وعموماً أنا رفعت إلى مرجعي الرئاسة العامة لرعاية الشباب".

واستغرب جمجوم من الطرف المعتد الذي لم يوضح له أثناء الاعتداء الأسباب الحقيقة التي تدفع جمجوم إلى الاستقالة، فيما لم يتأكد من أن كان الشخص المجهول عضو شرف.

يُذكر أن حادثة الاعتداء على عادل جمجوم قد استحوذت على المشهد الرياضي قبل يومين، فيما ادعى عضو شرف أحمد كعكي عبر الصحافة المحلية أن ما حدث ليس مشاجرة بل مشادة كلامية من أجل معرفة مصير دعمه المالي.