في كأس الملك.. الجماهير تنتظر مباراة الأهلي والعروبة

تختتم يوم الاثنين مباريات دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي بأربع مباريات، حيث يلتقي الأهلي مع العروبة، فيما يستضيف الطائي الوحدة، والفيصلي أبها، وهجر الرائد.

وستتجه الأنظار نحو أهم مباراة، فالأهلي والعروبة مباراة حامية الوطيس نظراً لنتائج الفريقين في الدوري، كما أن الأهلي يعاني من بعض المشاكل الفنية وسيحاول مدربه البرتغالي بيريرا إيجاد بديل في الجانب الدفاعي الأيسر بالفريق بعدما أكدت نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب الدولي منصور الحربي حاجته للراحة لمدة أسبوعين عقب تعرضه لإصابة في كاحل القدم أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في مباراة إندونيسيا.

ولا يحظى بيريرا بالقبول لدى جماهير الأهلي بعد خروج الفريق من المنافسة على لقب الدوري، فقد خسر فرصتي الفوز بالكأس والدوري، وتعتبر بطولة كأس الملك هي الفرصة الأخيرة للأهلي هذا الموسم، فيما يفكّر العروبة أكثر في فرصه للبقاء بدوري المحترفين للموسم المقبل، وأكد مدربه أنه سيعتبر المباراة فرصة لتجهيز اللاعبين للدوري.

وفي بقية المباريات يتفوق الفيصلي على أبها الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وهو حال الرائد مع هجر، وتبدو الفوارق الفنية قريبة، وستكون مباراة الطائي مع الوحدة الأكثر تقارباً في المستوى، فكلا الفريقين يلعبان في دوري ركاء لأندية الدرجة الأولى ويفكرون أكثر في بقية مبارياتهم في الدوري، خاصة الوحدة الذي بات قريباً من الصعود لدوري المحترفين الموسم المقبل.

وكانت مباريات الدور الحالي قد انطلق الأسبوع الماضي بفوز الهلال على الزلفي ثلاثة لواحد، وانتصر الشباب على النصر بهدفين مقابل هدف، فيما تغلب الاتحاد على النهضة خمسة مقابل ثلاثة أهداف، وأخيراً تغلب الاتفاق على الفتح بهدف نظيف.

وأسفرت المباريات حتى الآن عن مواجهة ساخنة ستجمع الهلال بالشباب في الدور الربع نهائي، فيما ستحدد اليوم بقية مباريات الدور المقبل. وسيلعب الاتفاق مع الفائز من الفيصلي وأبها، فيما سيلعب الاتحاد مع الفائز من مباراة هجر والرائد، وسيلعب الفائز من الأهلي والعروبة مع الفائز من مباراة الطائي والوحدة.