كيال ينفي ترشحه لرئاسة الأهلي.. ومصادر العربية تؤكد

علمت "العربية.نت" أن طارق كيال، مدير الكرة بالنادي الأهلي السعودي سابقا، دخل سباق انتخابات رئاسة النادي، التي ستفتح أبوابها في الـ23 من الشهر الجاري.

وينوي مسؤولو النادي وضع صاحب الـ56 عاما، على الكرسي الساخن خلفا للرئيس الحالي الأمير فهد بن خالد. وتواصلت "العربية.نت" مع لاعب الوسط السابق الذي قال: "أنا مبتعد قليلا عن النادي، ولم أقرر بشكل جاد الدخول في مسألة الانتخابات، لدي أعمالي الشخصية بجانب العائلة، وأصدق القول إنني لم أفكر بشكل جاد".

وجرى اجتماع رفيع المستوى، في اليومين الماضيين، بين كيال وشخصية أهلاوية اعتبارية، إذ يرغب كيال في معرفة كافة ملفات النادي، بينما أعلن قبل أيام عبدالله بترجي عضو الشرف رغبته في الترشح للانتخابات الخضراء.

وينتمي طارق كيال المولود في مدينة جدة عام 1958، إلى عائلة رياضية عريقة، إذ لعب أشقاؤه غازي وعبدالرؤوف وعبدالجليل لنادي الاتحاد، فيما يعتبر طارق أحد أهم لاعب خط الوسط بالنادي، حيث حقق أربع بطولات مهمة، أبرزها بطولة الدوري السعودي عام 1984.