ليفربول يستعيد أمجاده بثلاثية في مرمى اليونايتد

استحق ليفربول الإنجليزي انتصاره أمام مانشستر يونايتد ضمن الجولة 30 بالدوري الإنجليزي، وسجل لاعبو ليفربول ثلاثة أهداف في مرمى حامل لقب الدوري الإنجليزي اليوم على ملعب أولد ترافورد، فيما شهدت المباراة طرد قائد اليونايتد نيمانيا فيدتش.

الضغط المتواصل للضيف أسفر عن ركلة جزاء عندما وصلت الكرة لسواريز داخل منطقة الجزاء وراوغ رافاييل مدافع اليونايتد الذي لم يجد سوى يده لإيقافها ويحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء وكان رحيماً بعدم إشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب وطرده من الملعب، فيما سدد جيرارد ركلة الجزاء على يسار حارس اليونايتد دي خيا مسجلاً هدف التقدم للريدز في الدقيقة 34.

وحاول أصحاب الأرض معادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، وبالفعل تحسن الأداء الهجومي للشياطين الحمر بعد إنضمام روني وماتا لفان بيرسي في المقدمة، وكاد فان بيرسي أن يحقق هدف التعادل في الدقيقة 41 ولكن تسديدته اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية، ثم تصدى الحارس ميجنوليت لتسديدة روني في الدقيقة الأخيرة لينتهي الشوط بتقدم الليفر بهدف نظيف.

ولم يشهد مطلع الشوط الثاني أي تغيير في الفريقين وواصل ليفربول ضغطه من الثانية الأولى واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى بعد أن دفع مدافع اليونايتد فيل جونز لاعب وسط ليفربول إلين داخل منطقة الجزاء وسددها جيرارد مجدداً في الزاوية اليسرى محرزاً الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 46.

واندفع الشياطين الحمر محاولين الدفاع عن كبريائهم المفقود على ملعب أولد ترافورد ولكن عدم انسجام لاعبي الهجوم أضاع فرصة إحراز هدف مبكر يعود بالمانيو للمباراة سريعاً. وكان الاندفاع الهجومي للشياطين الحمر أوجد مساحات خالية التي يجيد استغلالها سواريز وحاول إحراز الهدف الثالث لفريقه ولكن سوء إنهاء الهجمة وعدم وجود معاونة من زملائه منعه من تحقيق هدفه بينما دفع مدرب ليفربول رودجرز بكوتينيو بدلاً من رحيم سترلينج لتنشيط منتصف الملعب.

وتوالت هجمات مانشستر يونايتد الذي لجأ للعب من الأطراف بعد الصعوبة التي قابلت لاعبيه في الاختراق من العمق وسدد روني كثيراً على المرمى ولكن قذائفه اصطدمت بحائط صد دفاعي منيع، وأضاع فان بيرسي فرصة خطيرة قبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة عندما سدد برأسه بجوار القائم، ودفع مويس بالثنائي كليفيرلي وويلبك بدلا يانوزاي وفلايني لتنشيط الهجوم.

واحتسب حكم اللقاء كلاتينج بورج ركلة جزاء ثالثة عند الدقيقة 73 وأشهر البطاقة الصفراء الثانية لفيدتش الذي عرقل ستوريدج ليلعب المانيو بعشرة لاعبين، ولكن جيرارد المتخصص سدد الركلة في القائم الأيمن، ولم يحتسب الحكم ركلة أخرى صحيحة لستوريدج، وفي الدقيقة 84 تلقى سواريز بينية من ستوريدج انفرد على إثرها ووضعها في الزاوية اليمنى لدي خيا محرزاً الهدف الثالث لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة لليفربول الذي ارتفع رصيده إلى 62 كوصيف الدوري بينما تجمد اليونايتد عند النقطة 48 في المركز السابع.