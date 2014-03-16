الدبابة ماندزوكيتش.. أفضل لاعب في كرواتيا

أعلن نادي بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أن مهاجمه ماريو ماندزوكيتش فاز بلقب أفضل لاعب كرواتي في العام للمرة الثانية على التوالي.

وقال ماندزوكيتش للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونيخ "إنه شرف كبير بالنسبة لي، الجائزة تجعلني فخور جدا، وهو تأكيد رائع للعمل الذي أقوم به".

ويتم تحديد الفائز بالجائزة من خلال عملية تصويت تجريها صحيفة "فيرسني ليست" الكرواتية. وتصدر ماندزوكيتش 27 عاما، قائمة المرشحين للجائزة، متفوقا على مواطنه لوكا مودريتش، صانع لعب ريال مدريد الإسباني.

وتسلم ماندزوكيتش الجائزة أمس السبت عقب تسجيل هدف السبق لبايرن ميونيخ خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على ضيفه باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف. فيما أوضح اللاعب: "بكل تأكيد لقب هداف البوندسليغا يهمني كثيرا، ولكن الأهم بالنسبة لي أن نحرز لقب الدوري الألماني".

ماندزوكيتش الملقب بالـ"الدبابة"، يتصدر قائمة هدافي الموسم الحالي من البوندسليغا برصيد 17 هدفا، بينما يأتي البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بوروسيا دورتموند، الذي سينتقل إلى صفوف بايرن في الموسم المقبل، في المركز الثاني برصيد 15 هدفا.