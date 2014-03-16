مورينهو يلتزم الصمت بعد طرده أمام أستون فيلا

فضل البرتغالي جوزيه مورينهو، مدرب تشيلسي الإنجليزي، عدم الحديث بعد طرده إلى المدرجات وطرد اثنين من لاعبي فريقه في المباراة التي خسرها متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف نظيف على ملعب استون فيلا بشكل مفاجئ يوم السبت.

وأكد المدرب البرتغالي المثير للجدل أنه لم يكن يريد الدخول في المزيد من المتاعب. واعترض مورينهو على قرارات الحكم كريس فوي، ودخل في نقاش مع الحكم الرابع جوناثان موس قبل طرده.

وقال مورينهو لمحطة سكاي سبورتس التلفزيونية إن تشيلسي قدم "عرضا قويا في مواجهة فريق جيد"، وإنه كان "قويا للغاية من الناحية الدفاعية"، مضيفا "بعد هذا أفضل عدم التعليق لأني لا أريد للمباراة أن تفقد سمعتها".

وتابع "أفضل أن نفعل ما نفعله. في كرة القدم يجب أن ندع الأمور تمر وألا نصدر تعليقات، لأنه إذا أصدر المرء تعليقا فإنه يصبح في مأزق ولا أريد الدخول في مشاكل".

ويتقدم تشيلسي بفارق ست نقاط على مانشستر سيتي الذي ارتقى إلى المركز الثاني بعد فوزه 2-صفر على مضيفه هال سيتي وخاض ثلاث مباريات أقل من صاحب الصدارة.

وردا على سؤال بشأن تأثير طرد ويليان في الدقيقة 68 وراميريس لاعب وسط البرازيل في الوقت المحتسب بدل الضائع قال مورينهو "أفضل عدم الحديث. إذا تحدثت سأصبح في مأزق كبير، ولا أريد أن أصبح في مأزق كبير".

وأضاف "يفعل الحكام ما يحلو لهم ثم يعودون إلى منازلهم ولا يواجهون الصحافة. يرفضون تغيير بعض الكلمات عندما يسأل شخص مثلي.. هل يمكنني التحدث معك يا سيد فوي لخمس ثوان؟".

وتابع المدرب البرتغالي وهو يشير إلى ما قاله الحكم "لا، لن أتحدث معك لخمس ثوان. مقارنة مع وضع الحكم فإن وضعي لا شيء، ويجب أن أذهب إلى منزلي. طلبت خمس ثوان لتوجيه سؤال واحد ولم يكن أمامي فرصة لأنه طردني إلى المدرجات".

وأكد مورينهو أنه كان يريد السؤال عن جابرييل اجبونلاهور الذي استبدله مدرب استون فيلا، لكنه كان يجلس على مقاعد البدلاء.

وقال مورينهو "كنت أريد أن أوجه سؤالا واحدا للسيد فوي والسيد موس. هل من الممكن أن يترك اجبونلاهور مقاعد البدلاء ويذهب لجذب أحد لاعبي فريقي من العنق مع عدم حصوله على إنذار أو بطاقة حمراء. لا شيء".

وأضاف "من الصعب للغاية أن يطبق المرء شفتيه، لكن يجب أن أفعل هذا لأني لا أريد أن تفقد المباراة سمعتها. لا أريد أن يعاني فريقي من أي مشاكل. "وتابع "الحكم يتمتع بحياة جيدة لأنه سيذهب الآن إلى منزله وليس مرتبطا بأي شيء، والأسبوع التالي سيدير مباراة أخرى وتستمر الحياة".