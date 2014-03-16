(كوكا كورة)

لأن السعودي يحب الأكل.. توالدت مئات محال البرجر في الرياض، واصطفت (كتف

بكتف) في شارع التحلية للبحث عن رضا هذا المواطن المزعج الذي يريد طعاما

لذيذا نظيفا.. بل ورخيصا بعد، وقبل أن تتذمر من كثرة هذه المتاجر التي

تمارس نفس النشاط وتبيع ذات المنتج.. يجب أن تتذكر أنها تتنافس وتتنافس

فيما بينها لإسعاد هذا المستهلك الذي يضع رجلا على رجل قائلا لهم:

(دلعوني).. تذكر هذا وعلى دربك أيضا تذكر العشرة آلاف ريال التي كنت

تدفعها (من زمان) للحصول على الجوال.. لكي تحتقر الاحتكار الذي يحتكر

الاحتقار (قلها 3 مرات).

- ولأن السعودي يحب الضحك.. ظهرت مئات البرامج الكوميدية السعودية على

اليوتيوب، والتي انطلقت منذ سنوات بجهود فردية بدأها (يمكن) فهد البتيري

ببرنامجه لا يكثر.. وتلاه تسونامي من البرامج الفردية التي ما لبثت حتى

تكتلت وتحولت إلى مؤسسات محترفة كتلفاز وصاحي و يوتيرن، والتي حصدت إعجاب

ملايين المشاهدين وحصدت ملايين الدراهم برضو بسبب وجود عنصر الإبداع

السعودي من هنا.. ولوجود المتلقي المتعطش للضحك والطقطقة من هناك.

- ولأن السعودي يحب كرة القدم.. لا.. هالمرة ما صار شي.. ولم يتوالد أي

شيء!.. ربما صحيفتان أو ثلاث مختصة بالكورة على كم برنامج رياضي في

التلفزيون والراديو واليوتيوب.. وبس، وقد كان العشم أن يفرز هذا الهوس

السعودي مئات الكتب الرياضية التي تؤرخ إنجازات وأحداث وسير أساطير الكرة

السعودية، فجولة سريعة في مكتبة جرير أو العبيكان أو في معرض الكتاب

ستعكس لك القحط الذي تعانيه المكتبة السعودية الرياضية.

- فإذا قيل إن علي الزهراني مؤلف كتاب: (الهلال نادي القرن إنجاز

وإعجاز)، أو فوزي خياط وفريد مخلص اللذان ألفا كتاب (لمن الكأس؟) كانوا

كتابا يحترفون الكتابة الرياضية.. سنقول إن تأليف كتب الرياضة ليست حكرا

على الكتاب فقط.. بل إن أي مشجع (سايكو) يستطيع تأليف كتابه الخاص عن

نجمه أو فريقه المفضل بشرط أن يوثق معلوماته.

- ومن باب التحفيز الإيجابي للشباب.. سيدهشنا أن نعرف أن كتاب (قالوا في

ماجد) قام بتأليفه طالب في المرحلة الثانوية عام 1415هـ، والآن.. هذا

الطالب هو رئيس تحرير جريدة الرياضي الأستاذ صالح الخليف، ومن باب التزلف

الإيجابي (للمعزب) سنقول إن الخليف ألف هذا الكتاب عندما كان في الثانوي

قبل 5 سنوات فقط.. عشان يحس إنه شباب.



*نقلا عن صحيفة الرياضي