السويح: نعاني من التذبذب ووليد: الضغط النفسي أثر علي

أكد مدرب نادي الشباب السعودي عمار السويح في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة فريقه أمام الريان أن الشباب يسعى لتلافي الأخطاء التي حدثت في المباراة الماضية أمام الجزيرة الإماراتي، وقال" نسعى للتعويض عبر بوابة الريان القطري، قد نواجه ذات الطريقة الدفاعية التي دخل بها الجزيرة الإماراتي المباراة، لذا نحن مطالبون بالهدوء أكثر في المواجهة لتحقيق الثلاث نقاط".

وإجابةً على سؤال "العربية.نت" حول تباين نتائج الفريق من مباراة لأخرى في الفترة الماضية، قال السويّح" نعترف بأن الفريق عانى من تذبذب في النتائج وجميع اللاعبين يشعرون بهذا الأمر، قمنا خلال الأيام القريبة الماضية بتحضير الفريق ذهنياً لهذه المواجهة والخروج من الأزمة الراهنة، للعودة إلى نغمة الانتصارات آسيوياً".

فيما اعترف حارس مرمى نادي الشباب وليد عبدالله بأنه لم يكن حاضراً بمستواه الفني خلال مواجهة الجزيرة الماضية، مبيناً أن الضغط النفسي قد يؤثر على حضوره الذهني خلال أجزاء من المباراة، وهو ما حدث في لقاء الجزيرة الماضية، واعداً في الوقت ذاته بتقديم أفضل ما يملك خلال مواجهة الريان المقبلة".



ومن ناحيته، أكد الإسباني خيمينيز مدرب الريان القطري أن فريقه سيخوض لقاءً صعباً أمام الشباب السعودي، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا، مبيناً أن المجموعة تضم أربعة فرق كبيرة قادرة على حسم بطاقة التأهل نحو دور الستة عشرة من البطولة.

وقال خيمينيز في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة : "لست من المدربين المتشائمين، فأنا لا أدخل المباريات مكتسياً بروح الخسارة، علينا تحقيق الفوز في المباراة، ويبقى تقارب النتائج في الجولتين الماضيتين بيننا وبين خصمنا الشباب هو مكمن صعوبتها بلا شك".

وحول قدرة الفريق على المنافسة في البطولة الآسيوية على الرغم من ضعف نتائجه محلياً وتحديداً في بطولة الدوري قال خيمينيز" هناك اختلاف كبير في الأجواء بين مسابقة الدوري المحلي والبطولة القارية، نطمح في تقديم أفضل المستويات في آسيا عبر فريق شاب نعمل على بنائه حالياً، وشهر يناير الماضي تحديداً شهد العديد من الإضافات التي ساهمت في ارتفاع مستوى الفريق بشكل عام، لذا طموحاتنا الآسيوية كبيرة".